Intel Xe, spunta una configurazione Dual GPU in un benchmark

Il noto utente Twitter @Tum_Apisak ha individuato due GPU Intel Gen12 Xe non ancora annunciate che, secondo il benchmark presente nel database SiSoftware, hanno funzionato all’unisono. Ciò probabilmente creerà ulteriori speculazioni sul fatto che i processori Tiger Lake-U possano teoricamente funzionare in configurazioni multi-GPU con le schede grafiche dedicate di Intel.

Il pensiero di una scheda grafica dedicata che funzioni in sinergia con la GPU integrata sembra piuttosto interessante, soprattutto perché i benchmark trapelati delle unità Xe hanno sempre puntato su una singola GPU. Tuttavia, non possiamo scartare la probabilità che si tratti di un errore del software SiSoftware utilizzato.

Secondo quanto riferito, la configurazione a doppia GPU presenta un totale di 192 Execution Unit (EU) per 1.536 shader core. A quanto pare, il resto della dotazione hardware include 6,2GB di memoria e 2MB di cache L2 integrati. La doppia GPU ha completato il benchmark con una velocità di clock di 1,25GHz.

Si dice che la GPU Intel DG1 possa raggiungere fino a 96 EU, mentre il numero indicato è esattamente il doppio. Ricordiamo che la configurazione grafica massima su Tiger Lake-U è di 96 UE, quindi le UE rimanenti potrebbero appartenere al processore. SiSoftware riporta che la piattaforma di test è basata su un processore Tiger Lake-U, quindi ciò confermerebbe questa teoria.

Le CPU Tiger Lake-U (classe UP3) con 96 EU offrono velocità di clock massime che variano da 1,3GHz e 1,35GHz. In modo del tutto simile alla tecnologia SLI di NVIDIA o CrossFire di AMD, è possibile che Intel DG1 e iGPU Xe riescano a combinare la propria potenza per fornire performance migliori. Nelle configurazioni SLI e CrossFire, le GPU funzionano normalmente alla velocità di clock più bassa tra le due. Intel non ha indicato le velocità di clock di base della iGPU per i chip Tiger Lake-U e quindi, per ora, possiamo solo supporre che 1,25 GHz possa corrispondere al DG1.

Tuttavia, Intel potrebbe preparare dispositivi più potenti. La scorsa settimana è emersa una particolare GPU Gen12 (tramite @Tum_Apisak) con 128 EU e 3 B di memoria. L’unità era dotata anche di 1MB di cache L2 e funzionava ad una frequenza di clock di 1,4 GHz. Questo particolare campione risiedeva su una piattaforma Coffee Lake-S, suggerendo che potrebbe trattarsi della scheda grafica dedicata DG1.