Intel Xeon W-10885M e W-10855M, frequenze massime di 5,3GHz secondo le presunte specifiche

Il noto leaker @momomo_us ha condiviso le presunte specifiche degli Intel Xeon W-10885M e W-10855M. I due chip Xeon mobile saranno basati sull’architettura Comet Lake di Intel.

Secondo Mouser Electronics, sia lo Xeon W-10885M che lo Xeon W-10855M verranno inclusi in un packaging di tipo FC-BGA14F. Il primo sarà il top di gamma e dovrebbero finire in workstation mobile di fascia alta.

Le 2 CPU dovrebbero essere prodotte col vecchio processo produttivo a 14nm di Intel. I processori mobile della serie H Comet Lake vantano un TDP di 45W, quindi Xeon W-10885M e W-10855M dovrebbero avere consumi simili.

Xeon W-10885M dovrebbe ospitare 8 core/16 thread, 16MB di cache L3 e una frequenza massima di ben 5,3GHz. Xeon W-10855M dovrebbe offrire 6 core/12 thread, 12MB di cache L3 e una frequenza in turbo boost di 5,1GHz.

Osservando attentamente le specifiche, si nota che Xeon W-10885M e W-10855M condividono le stesse presunte specifiche degli Intel Core i9-10980HK e i7-10750H. Detto questo, i chip Xeon offriranno funzionalità aggiuntive come il supporto per le memorie RAM con ECC e tecnologie esclusive come vPro, Trusted Execution Technology (TXT) e Active Management Technology (AMT).

I chip Xeon mobile Comet Lake di Intel competeranno con i chip AMD Ryzen Pro serie 4000 (le cui specifiche non sono ancora note), i quali dovrebbero debuttare nei nuovi portatili ThinkPad di Lenovo previsti per il secondo trimestre di quest’anno.