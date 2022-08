Chi non muore, si rivede. E sembra che di morire, Internet Explorer non abbia proprio intenzione. Certo, il supporto al vecchio browser predefinito di Microsoft è stato terminato il 15 giugno, e qualcuno ha pure deciso di “onorare” Internet Explorer con una lapide, ma sembra che, in realtà, sia ancora possibile accedere a IE da Windows 11.

Sebbene Internet Explorer sia disabilitato sull’ultimo sistema operativo Microsoft, un utente di Twitter, noto come XenoPanther ha scoperto e condiviso una modo in cui è possibile, di fatto, avviare il browser.

Friendly reminder that IE still works in August 2022 pic.twitter.com/f2hg41LwIp — Xeno (@XenoPanther) August 2, 2022

Come da tradizione, anche Windows 11 eredita alcune funzioni e pannelli di versioni precedenti, e una di queste consente proprio di avviare IE. Ecco la procedura:

Dal menu Start o dalla funzione di ricerca sulla barra delle applicazioni, cercate “ Opzioni Internet “

“ Una volta fatto clic sulla relativa icona, andate alla scheda “ Programmi “

“ Qui fate clic su “ Gestione componenti aggiuntivi “

“ Nella finestra che si apre, fate clic sul link “Ulteriori informazioni su estensioni e barre degli strumenti” in basso a sinistra

Così facendo, si aprirà una finestra di Internet Explorer. Sembra che la procedura funzioni con qualsiasi versione di Windows 11, sebbene, a parte l’effetto curiosità, non abbia praticamente senso utilizzare IE. Microsoft ha deciso di cessarne il supporto, anche per motivi di sicurezza, dunque non vi consigliamo affatto di utilizzare quella finestra per girare sulla rete.

In ogni caso, è molto probabile che Microsoft decida di rimuovere questa opzione con uno dei prossimi aggiornamenti, quindi, se proprio morite dalla voglia di aprire IE, non aspettate troppo tempo.