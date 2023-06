A breve partirete per le vacanze e vi troverete in un posto senza connessione Wi-Fi? Ebbene, non dovrete preoccuparvi di rimanere senza internet, dato che con il router portatile TP-Link M7010 potrete navigare in 4G fino a 300Mbps. La bella notizia? Potrete pagarlo solamente 44,99€!

Si tratta di un prezzo davvero ottimo per un router che vi consentirà di avere connessione in qualsiasi posto, semplicemente sfruttando una SIM e ottenendo una velocità di download fino a 150Mbps. Inoltre, avrete modo di optare persino per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna, rendendo l’offerta ancor più alettante.

Con il supporto per lo standard 4G FDD/TDD-LTE e la compatibilità con la maggior parte degli operatori in tutto il mondo, questo router vi permetterà di creare una rete wireless stabile e performante semplicemente inserendo una SIM Card. Potrete, quindi, navigare senza interruzioni, godervi film in streaming ed effettuare videochiamate senza fastidiosi lag ovunque vi troviate, che sia in spiaggia, sulla cima di una montagna o durante un pic-nic.

Con la capacità di supportare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, potrete comodamente connettere tutti i vostri dispositivi personali come smartphone, tablet e laptop, oppure condividere l’accesso alla rete con i vostri compagni di viaggio. Insomma, il M7010 vi offre la flessibilità di connettere tutto ciò di cui avete bisogno, senza limitazioni.

Gestire la vostra rete diventerà poi ancora più semplice grazie all’app tpMiFi disponibile per dispositivi Android e iOS, che vi permetterà di controllare funzionalità avanzate come il limite dati e il consumo della vostra connessione, così da evitare di superare il limite imposto dal vostro piano tariffario. Inoltre, potrete gestire gli accessi alla rete per monitorare quali dispositivi stanno utilizzando il vostro Wi-Fi e persino inviare messaggi direttamente tramite l’app.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

