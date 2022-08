Internxt è uno dei migliori servizi di cloud storage secondo la nostra classifica ufficiale. L’aspetto che ci piace di più è l’enfasi posta su sicurezza e privacy, senza contare una politica dei prezzi molto valida rispetto a quanto offerto, con piani da 20 GB, 200 GB e 2 TB, senza dimenticare il piano gratuito che mette a disposizione fino a 10 GB di spazio di archiviazione in cloud.

E ora, visto che ormai siamo entrati nella parte finale dell’estate, per consolarci un po’, Internxt ha deciso di scontare il proprio piano da 2 TB del 90%. Per accedere allo sconto, dovrete inserire in fase di checkout il codice SUMMERCRAZE. Si tratta di un ottimo metodo per provare il piano di fascia alta dell’azienda, spendendo una frazione del prezzo originale, ma attenzione! L’offerta è valida dal 22 al 31 agosto, quindi affrettatevi per non perdere l’occasione.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Internxt, dove spieghiamo nel dettaglio gli aspetti che ci hanno convinto di più di questo servizio di storage cloud, di cui vi riproponiamo il verdetto qui sotto.

Internxt è un servizio cloud funzionale, semplice da utilizzare, sicuro e abbastanza economico. Non offre funzionalità avanzate come quelle presenti in alcuni competitor più famosi, come Dropbox e Google Drive, ma il fatto che dia priorità alla sicurezza dei dati può essere un fattore determinante in fase di scelta, soprattutto se siete molti sensibili all’argomento. Oltre alla semplicità d’uso e all’attenzione alla sicurezza con un approccio zero-knowledge, abbiamo apprezzato molto anche il fatto che nessuna funzionalità sia esclusiva di un certo piano a pagamento. Anche la possibilità di accedere gratuitamente, senza alcun account, allo scanner antivirus e al controllo delle password sono punti a favore del servizio, sebbene non sia l’unico a fornire funzionalità del genere (pensiamo, ad esempio, a VirusTotal e Have I Been Pwned). Se avete bisogno di funzionalità e strumenti di collaborazione avanzati, forse il cloud di Internxt non è proprio quello che fa per voi; ma se cercate un servizio di archiviazione online che dia priorità assoluta alla sicurezza, allora questa potrebbe essere la soluzione che state cercando.

Ricordate, per usufruire dello sconto del 90% sul piano da 2 TB, dovrete utilizzare il codice SUMMERCRAZE in fase di checkout.

Clicca qui per iscriverti a Internxt e risparmiare il 90% sul piano da 2 TB