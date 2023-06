In occasione della splendida cornice del Computex 2023, InWin ha presentato una serie di nuovi prodotti dedicati a gamer e appassionati. Lo storico marchio di case di alta gamma conferma, quindi, il desiderio di inserirsi in nuovi segmenti di mercato come case personalizzabili, sistemi di raffreddamento e alimentatori.

Proprio in quest’ottica, InWin introduce la linea iBuildiShare ovvero una gamma di case pensati per essere costruiti e assemblati in base alle necessità degli acquirenti, offrendo una serie di opzioni fai-da-te. Disponibili, pertanto, numerose combinazioni di colori, supporti per radiatori e dimensioni in base alla scheda madre da installare. Spazio quindi anche agli amanti del mini-ITX, con i prodotti ModFree. Per i più raffinati, InWin ha dedicato il telaio Dubili che prevede accessori di maggior pregio e raffinatezza come maniglie in pelle e ulteriori opzioni di pannelli a colori premium.

InWin sottolinea anche la capacità di questi case di adattarsi a schede grafiche di ultima generazione, fino a 3,5 slot, risultando pertanto pienamente compatibili anche con i sistemi più avanzati. Oltre ai case di nuova concezione, che potete trovare nelle immagini di seguito, il brand ha presentato nuovi dissipatori all-in-one non-RGB (serie TR) con ventole da 120 e 140 millimetri (bi-ventola e tri-ventola) e due modelli RGB (serie MR) da 240 e 360 millimetri. Mentre la serie TR è compatibile anche con i processori della gamma Threadripper (Intel LGA 1700, AMD AM5 e AMD TR), quelli della serie MR possono essere installati esclusivamente sui prodotti più consumer.

Al fine di offrire una vasta scelta di prodotti installabili, InWin ha introdotto anche gli alimentatori delle serie PII, con certificazione Platinum, e VE, con certificazione Gold. Gli alimentatori PII sono ora disponibili nel wattaggio da 1050 e 1300 Watt, mentre quelli VE sono pensati per sistemi meno energivori e pertanto saranno acquistabili nei wattaggi da 750 e 850 Watt.