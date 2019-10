Ion SFX Gold, Fractal Design entra nel mercato degli alimentatori SFX-L

Fractal Design entra nel mercato degli alimentatori SFX-L presentando la gamma Ion SFX Gold, modulare e con certificazione 80 PLUS Gold.

Fractal Design entra nel mercato degli alimentatori SFX-L con la gamma Ion SFX Gold. Accompagnata dalla certificazione 80 PLUS Gold, la nuova serie unisce la comodità di un design completamente modulare alla compattezza del formato SFX-L e copre potenze di 500 e 650 watt.

Nonostante le dimensioni contenute, gli alimentatori Ion SFX ospitano una ventola da 120 mm con cuscinetto fluido dinamico (FDB) che gira solo quando è necessario grazie alla modalità “Zero RPM” semi-passiva. Ciò permette un migliore flusso d’aria e una minore rumorosità.

La serie Ion SFX presenta anche il nuovo cablaggio UltraFlex DC di Fractal Design, con un cavo ad alto numero di fili da soli 8 mm di diametro isolato in PVC 80P. Ciò permette di ottenere la giusta flessibilità garantendo al contempo un’elevata capacità di corrente.

È importante che un alimentatore non sprechi energia, anche perché poi questa diventa calore che deve essere dissipato. È qui che emerge la certificazione 80 PLUS Gold, che garantisce un’efficienza pari al 92% con carichi di media entità.

All’interno dell’alimentatore trovano spazio condensatori giapponesi con una resistenza fino a 105° che promettono un’ottima durata nel tempo. La qualità dell’output è assicurata dalla regolazione della tensione e dal rumore molto basso.

Infine, troviamo gli standard di protezione da sovraccarico, sovratensione, corto circuito, sottotensione, sovracorrente e sovratemperatura.

In bundle è inclusa la staffa di montaggio SFX e ATX. La garanzia è di 10 anni e i prezzi consigliati sono rispettivamente pari a 95 euro per il modello da 500 watt e 115 euro per quella da 650 watt.