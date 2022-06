Durante il WWDC di quest’anno, Apple ha presentato la nuova funzionalità Continuity Cam, con cui è possibile utilizzare la fotocamera dell’iPhone come webcam sia via cavo che wireless. Questa sarà disponibile con il rilascio di macOS 13 Ventura e iOS 16 e supporta tutte le recenti tecnologie della casa di Cupertino, come Center Stage, Studio Light e la modalità Ritratto.

Fra le novità più interessanti c’è anche Desk View, con cui è possibile sfruttare l’obiettivo ultragrandangolare del vostro iPhone per condividere la propria scrivania durante una videoconferenza, simulando una visuale dall’alto. Oltre a ciò, Apple ha anche anticipato durante l’evento alcuni supporti per il telefono realizzati da Belkin in plastica e alluminio, disponibili prossimamente entro quest’anno.

Il supporto stampabile per iPhone

Chi tuttavia non vuole attendere e magari possiede anche una stampante 3D, potrebbe prendere in considerazione i supporti stampabili realizzati dall’utente Jonathan Wight, disponibili in due versioni pensate per iMac e MacBook Pro. Queste permettono di inserire all’interno un alimentatore MagSafe a cui verrà attaccato l’iPhone, agganciandosi nella cornice superiore del display del Mac attraverso due piccole sporgenze. Il file è disponibile al download dalla piattaforma Printables di Josef Prusa, una piattaforma aperta che di recente ha rinnovato l’interfaccia per ospitare e incentivare l’upload di nuovi contenuti stampabili.

Apple ha ad ogni modo anche spiegato in che modo è possibile utilizzare l’iPhone come webcam su Mac. Come descritto dall’ingegnere informatico Karen Xing dell’azienda, macOS rileverà il telefono come se si trattasse di una fotocamera con microfono, permettendo ad applicativi per le conferenze, come Webex, Zoom e Facetime, di essere già compatibili con la nuova funzionalità senza la necessità di un aggiornamento da parte degli sviluppatori.

Rimanendo in tema Apple, alcune anticipazioni provenienti da Bloomberg e dall’analista Ming-Chi Kuo, svelano che l’azienda è al lavoro su nuovi modelli di MacBook da 15 e da 12 pollici dotati dei nuovi processori M2 e M2 Pro. Potete approfondire la notizia nel nostro articolo dedicato.