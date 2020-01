IPVanish VPN, 66% di sconto per il piano da 2 anni

Dopo avervi offerto, proprio di recente, l’ottima promozione proposta da Hotspot Shield per il settore delle VPN, oggi torniamo sul tema con la nuova offerta di IPVanish, una delle più apprezzate VPN del 2019, tornata in pista in questo 2020 con l’intenzione di attrarre a sé nuovi utenti. Proprio a loro, infatti, è dedicata la nuova promozione della compagnia, che abbassa il costo della sottoscrizione mensile ad appena 4,12 dollari per il piano di abbonamento da due anni!

La promozione, valida fino al 31 gennaio, fa quindi riferimento al pacchetto di sottoscrizione da due anni, con un risparmio pari al 66% sul prezzo originale (287,76$), sebbene vi segnaliamo la disponibilità di promozioni anche sui piani mensile ed annuale, rispettivamente ribassati a 10 dollari al mese ed a 6,49 dollari.

In ogni caso, non c’è dubbio che la miglior proposta sia quella per il piano da due anni, specie considerando le performance di IPVanish, capace di garantirvi accessibilità e sicurezza ad un prezzo, tutto sommato, davvero molto competitivo se si pensa al panorama delle VPN internazionali di alto livello. Con i suoi 1.300 server in tutto il mondo disponibili per oltre 60 paesi e con la possibilità di connettere contemporaneamente ben 10 dispositivi, IPVanish ha già conquistato una fetta sostanziosa del mercato, proponendosi, senza alcun dubbio, come una delle migliori VPN dello scorso anno. Il nostro consiglio? Se siete nuovi al mercato delle VPN e siete alla ricerca di un servizio veloce, affidabile e soprattutto sicuro, non perdete l’occasione di sottoscrivere questo abbonamento. Certo ce ne sono di più economici ma, fidatevi di Tom’s: IPVanish è ormai una vera e propria garanzia!

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di IPVanish «

