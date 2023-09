Se vi è scaduto il vostro abbonamento VPN e siete ora in cerca di un’offerta vantaggiosa per continuare a beneficiare della privacy online, vi segnaliamo che c’è una fantastica offerta, che vi permetterà di attivare un piano di lungo periodo a una delle migliori VPN a soli 2,39€ al mese.

L’offerta riguarda IPVanish, in particolare il suo piano biennale, che gode fino al 26 settembre di un incredibile taglio di prezzo del 77%. Senza dubbio, tra le migliori occasioni del momento riguardanti l’importante settore delle VPN, sempre più fondamentali per mantenere al sicuro la propria privacy online.

IPVanish VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

IPVanish è una delle migliori VPN del 2023, che offre ottime garanzie in merito alla sicurezza, sia del software in sé, sia per quella riguardante la privacy di quando si naviga nel web. Si tratta di una delle aziende più longeve del settore, un elemento essenziale da considerare quando si sceglie un provider. Inoltre, IPVanish protegge i vostri dati mediante la crittografia AES-256, la più efficace per gli ambienti ad alta sensibilità in cui la sicurezza è più importante della velocità.

Secondo il nostro storico dati, il prezzo di soli 2,39€ non è stato mai cosi basso sul piano biennale. Nell’ultimo anno, infatti, il miglior prezzo è stato di 2,71€. Quindi, se volete approfittare di questa offerta irripetibile, vi consigliamo di farlo ora, anche perché il possibile aumento di domanda sulle VPN, causato dal Back to Work, potrebbe spingere i provider ad aumentare i prezzi o comunque a mettere per i nuovi clienti offerte meno allettanti.

Tra i principali vantaggi di IPVanish segnaliamo la possibilità di proteggersi dallo spionaggio di terze parti, criptando i vostri dati e nascondendo l’indirizzo IP. C’è poi un’intera rete di server, che conta oltre 2000 server in 75 paesi. Questo significa che il provider non dipende da terze parti per fornire il servizio, garantendo maggiore sicurezza, affidabilità e prestazioni. Insomma, suggeriamo di recarvi subito sulla pagina promozionale e di approfittare di questa offerta prima che termini.

