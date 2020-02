Istituto Volta è Autodesk Authorised Training Center (ATC)

L’Istituto Volta è la scuola principale in Europa per quanto riguarda la formazione e la specializzazione informatica e propone un metodo di insegnamento all’avanguardia basato su lezioni online in videoconferenza diretta live. L’autorevolezza e la professionalità degli insegnanti hanno permesso alla scuola di ottenere la certificazione di Autodesk Authorized Center e Authorized Academic Partner.

Autodesk è un’azienda di origine americana che dal 1982 si occupa della realizzazione di software per la progettazione architettonica di edifici civili e industriali, ma anche di programmi per l’intrattenimento e lo studio di strutture meccaniche più o meno complesse.

L’azienda americana sceglie in autonomia quali centri certificare – Istituto Volta è uno dei pochi centri in Italia – e la certificazione conferisce diversi privilegi tra cui:

Diventare un ente di formazione ufficiale , con programmi e corsi specifici e aggiornati alle ultime versioni del software

, con programmi e corsi specifici e aggiornati alle ultime versioni del software Ricevere una formazione da professori formati a loro volta direttamente da Autodesk

a loro volta direttamente da Autodesk Usare dispense, grafici e materiale ufficiale e autorizzato dalla casa madre.

L’Istituto Volta ha poi ricevuto il riconoscimento come Autodesk Authorized Academic Partner Center e può dunque non solo offrire corsi di formazione online, ma anche tenere gli stessi in scuole e università.

Tramite il sito ufficiale della scuola è possibile avere accesso a tantissimi corsi che danno diversi vantaggi, tra cui quello di ottenere una certificazione ufficiale e la possibilità di sostenere l’esame di certificazione presso uno dei centri autorizzati Person Vue. Inoltre, se lo studente non dovesse superare l’esame, potrà ripetere il corso in maniera gratuita. L’Istituto Volta accompagna poi gli studenti anche nel mondo del lavoro con una Consulenza di Carriera che prevede un’attività formativa e il sostenimento di colloqui presso alcune tra le più grandi aziende del settore.

Il corso di B.I.M. Specialist, ovvero un esperto in Building Information Modeling, consente di formare una persona in grado di utilizzare i software per la realizzazione di un progetto BIM nei campi architettonico, strutturale, impiantistico e ambientale. Il corso prevede vari moduli didattici che portano ad acquisire le competenze complete per ottenere le certificazioni Autodesk Revit Architecture Pro e BIM Specialist, rilasciata da ICMQ.

Autodesk consente di diventare anche esperti Game Designer, in grado di usare con maestria Unity e il software Autodesk Maya. In questo caso lo studente sarà capace di creare vari aspetti del videogioco, dai personaggi alla storyboard, passando per l’impostazione della difficoltà di gioco e l’applicazione di effetti speciali. Una volta completato il corso, si potrà sostenere l’esame per la certificazione Unity Certified Associate, riconosciuta in 160 paesi.

AutoCad, programma tra i più usati al mondo nel campo della progettazione, è molto complesso e pieno di funzioni che necessitano di tanta esperienza per essere applicate con dovizia. Il corso di AutoCad rendering e Stampa 3D consente a studenti e professionisti di aggiornarsi e formarsi sulle più moderne tecniche di progettazione per il disegno 2D e 3D con l’obiettivo di insegnare tutte le tecniche di disegno tecnico. Completato il corso, si potrà sostenere l’esame per ottenere la certificazione Autodesk Autocad Professional.

Il corso di Interior Design è invece pensato per trasmettere al partecipante le conoscenze indispensabili per trasformare ogni spazio in un ambiente funzionale con soluzioni ad hoc che permettano di avere non solo il giusto compromesso estetico ma anche praticità d’uso. Le tecniche apprese potranno essere usate sui principali software Autodesk di modellazione e rendering 3D. Il corso è inoltre accreditato presso il Consiglio Nazionale degli Architetti, che consente a tutti gli architetti iscritti all’albo di ottenere 20 crediti formativi. Una volta completato il corso, si avrà accesso alla certificazione Autodesk 3DS Max Professional, che consente di distinguersi nel settore come professionista.

Vale poi la pena menzionare il corso di Car Design che permette all’allievo di imparare e di qualificarsi come esperto nella progettazione di carrozzeria, sezioni di scocche, complementi, fanaleria, accessori interni e meccanica. Al termine della formazione sarà poi possibile per tutti gli allievi partecipare al Workshop presso il Museo Ferrari a Maranello e sostenere l’esame per ottenere la certificazione Autodesk Maya Professional.