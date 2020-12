itek BD & EVO series: l’evoluzione degli alimentatori desktop

Componenti efficienti ed affidabili: questi i punti fermi che ci indicano la strada ormai da anni, da quando anche le certificazioni 80Plus® assicurano ai nostri clienti la massima qualità nella scelta di un alimentatore. La novità che proponiamo oggi riguarda la serie BD, alimentatori itek con regolazione DC to DC ad un prezzo davvero eccezionale. Tre i modelli, tutti con certificazione 80Plus® EU Bronze data la propria efficienzadell’88% al 50% di carico.

Gli alimentatori itek BD sono disponibili con potenze da 500W, 600W e 700W. Questi PSU, con regolazione DC to DC, semi modulari “free plug” (nelle versioni da 600W e 700W), sono dotati di PFC attivo e dispongono di comodi cavi flat e di una ventola silenziosa da 120mm “hydraulic bearing” con controllo termico. Lo chassis ha un effetto “ruvido” anti graffio e i condensatori montati sulle PCB di ogni esemplare sono Taiwanesi Teapo 105c. Tutti dettagli che rendono questi alimentatori estremamente affidabili, silenziosi e di ottima qualità. La garanzia è di 36 mesi.

Ecco i prezzi suggeriti al pubblico:

ITPSEBD500 Alimentatore BD500: 52,90€ iva inclusa

ITPSEBD600 Alimentatore BD600: 65,90€ iva inclusa

ITPSEBD700 Alimentatore BD700: 74,90€ iva inclusa

Passiamo ora all’evoluzione degli altri modelli, molto apprezzati dagli utenti; le serie WN, BS e GF con il nostro nuovo logo. Rivediamone le principali caratteristiche.

Dedichiamo subito l’attenzione al TOP di gamma, gli alimentatori GF EVO. Disponibili con potenze da 650W, 750W e 850W e un’efficienza del 90% al 50% di carico che ha permesso di ottenere la prestigiosa certificazione 80Plus® Gold, questi PSU, completamente modulari “free plug”, sono dotati di PFC attivo e dispongono di condensatori Giapponesi 105c. La ventola è una silenziosa 120mm FDB “Fluid Dynamic Bearing” con controllo termico, comodi i cavi flat per un ordinato e agile assemblaggio. La garanzia per gli alimentatori GF EVO è di 5 anni.

ITPSEGF650 Alimentatore GF650 EVO: 85,90€ iva inclusa

ITPSEGF750 Alimentatore GF750 EVO: 94,90€ iva inclusa

ITPSEGF850 Alimentatore GF850 EVO: 115,90€ iva inclusa

Vediamo ora gli alimentatori itek BS EVO. PFC attivo, ventola silenziosa da 120mm “hydraulic bearing” con controllo termico, e condensatori Taiwanesi Teapo 105c contraddistinguono anche la

serie BS EVO, con due versioni, rispettivamente da 650W e 750W. La serie BS ha conseguito la prestigiosa certificazione 80Plus® Bronze mostrando un’efficienza dell’85% al 50% di carico. Gli alimentatori in

questione sono semi-modulari “free plug”.

ITPSEBS650 Alimentatore BS650 EVO: 65,90€ iva inclusa

ITPSEBS750 Alimentatore BS750 EVO: 74,90€ iva inclusa

Concludiamo con i modelli WN EVO. Dotati di un’efficienza dell’80% al 50% di carico, gli è stata assegnata la certificazione 80Plus® White. Tre le varianti disponibili in base alla potenza, 500W, 600W e 700W. Anch’essi con PFC attivo, integrano una ventola silenziosa da 120mm “hydraulic bearing” con controllo termico. I condensatori montati sono i Taiwanesi Teapo 105c.

Di seguito i prezzi di listino al pubblico.

ITPSEWN500 Alimentatore WN500 EVO: 47.90€ iva inclusa

ITPSEWN600 Alimentatore WN600 EVO: 54.90€ iva inclusa

ITPSEWN700 Alimentatore WN700 EVO: 59.90€ iva inclusa

Le serie itek WN EVO e BS EVO sono garantite entrambe 3 anni. Tutti gli alimentatori qui presentati sono già disponibili presso i nostri partner ufficiali online e offline. Per visualizzare le statistiche e le relative certificazioni 80PLUS® clicca qui.

Per maggiori informazioni: www.itekevo.com

ITEK nasce nel 1999 proponendosi come brand ad alto valore tecnologico specializzato nella produzione di accessori e case per PC. Negli anni si è impegnata su continui aggiornamenti delle linee prodotto in linea con le varie richieste del mercato, risultando in grado di offrire prodotti performanti e tecnologicamente avanzati, sempre con un occhio di riguardo ai servizi di vendita e post-vendita. Nel 2016 viene annunciato il rinnovo di tutta la linea di periferiche gaming, presentando TAURUS. I PM hanno lavorato sull’aumento nella qualità di progettazione e produzione, oltre a rinnovarne completamente il design realizzando una nuova e intera gamma di articoli che porterà il simbolo del toro. Nel 2020, ITEK fa un ulteriore passo evolutivo tramite il restyling del proprio marchio e il relativo lancio di svariati prodotti a catalogo dotati di nuovo logo.