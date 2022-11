Ivacy VPN è un servizio di virtual private network che si distingue per le capacità di sblocco dei contenuti geolocalizzati e una politica dei prezzi aggressiva. Detto ciò, presenta alcune criticità che è bene prendere seriamente in considerazione prima di effettuare un abbonamento e affidarsi a questa VPN.

L’azienda, con sede a Singapore, opera sul mercato da oltre 15 anni e offre ai propri clienti una rete composta da più di 5.700 server, dislocati in oltre 100 località. Un altro dei punti di forza del servizio è la disponibilità di app per numerose piattaforme, come Windows, Mac, Android, iOS e Linux. Inoltre, è possibile configurare il servizio su diversi dispositivi, come console di gioco e router. Il tutto viene spiegato direttamente sul sito del supporto di Ivacy.

Alcune sedi, inoltre, supportano il P2P e i torrent, mentre è possibile utilizzare Ivacy VPN con un massimo di 10 connessioni simultanee.

Fra i protocolli supportati, Ivacy offre la possibilità di utilizare L2TP, OpenVPN, IKEv2 e WireGuard.

Ivacy VPN – Piani e prezzi

Come dicevamo, Ivacy VPN si distingue per listino prezzi abbastanza allettante. Si parte da un piano gratuito, molto basilare, dove non è possibile scegliere le sedi, né sfruttare il protocollo WireGuard. Sebbene la velocità media lasci un po’ a desiderare, non ci sono limiti di banda.

Passando ai piani a pagamento, Ivacy al momento offre tre opzioni di cui una abbastanza radicale: infatti, accanto ai canonici piani da 1 mese e 1 anno, l’azienda consente di scegliere un piano di ben 5 anni a un prezzo molto ridotto, a cui aggiunge 2 TB di cloud storage protetto da crittografia e un password manager gratuito. Tutti i piani a pagamento prevedono la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Piani e prezzi

1 mese | 9,95€ al mese

1 anno | 3,50€ al mese

5 anni | 1,00€ al mese + 2 TB cloud storage + password manager (offerta a tempo)

Ivacy VPN – App e funzionalità

Ivacy VPN offre app per tutte le principali piattaforme oggi disponibili, si va da Windows a macOS, passando per Android, iOS e Linux.

In ambito desktop, le app sono abbastanza uniformi dal punto di vista grafico e presentano un’interfaccia semplice e intuitiva, con il solito grande pulsante di connessione e l’elenco di località fra cui scegliere.

Potete consultare l’elenco per Paese o città, potete ordinare i risultati rispettando l’alfabeto, andando per singole nazioni ecc. Sulla carta, è ottimo, ma in pratica risulta leggermente macchinoso.

Non ci sono dati né sul ping né sul carico dei server, né filtri che possano aiutarvi a scegliere i server in base ai parametri che vi interessano maggiormente, sebbene ci sia anche una barra di ricerca. Inoltre, potete aggiungere i server che usate di più ai preferiti.

Un aspetto che abbiamo gradito è la barra degli strumenti, che potete utilizzare per scegliere, ad esempio, quale piattaforma di streaming sbloccare, in modo da andare a colpo sicuro sui server più adatti a questo scopo. Non tutti i provider di VPN offrono una funzionalità simile, e questo rende Ivacy VPN abbastanza interessante come VPN per lo streaming.

Le altre funzioni sono meno interessanti, ad esempio l’opzione per il download sicuro è solo un filtro DNS per bloccare gli URL pericolosi.

Parlando di funzionalità, è presente l’opzione per lo split tunneling, che vi permette di scegliere quali app debbano utilizzare la connessione standard e quali passare dalla VPN, la possibilità di scegliere il protocollo, fra OpenVPN UDP o TCP, L2TP, IKEv2 e WireGuard. C’è anche il kill switch, che serve a interrompere la connessione a Internet qualora ci sia una caduta della VPN, tuttavia non funziona con WireGuard, e questa per noi è una pecca alquanto grave.

L’app per Mac è limitata a IPSEC e IKEv2, non offre lo split tunneling, né la funzione Multiport che consente di analizzare le porte aperte per bypassare i sistemi di blocco delle VPN. Tale funzione è disponibile su Windows e Android.

Passando alle app mobili, invece, la versione Android è abbastanza interessante e si avvicina molto, per completezza di funzioni, alla controparte Windows, inclusi il kill switch e i protocolli OpenVPN, WireGuard e IKEv2.

Selezionare i server è un po’ macchinoso e non si può impostare l’app affinché si connetta in automatico quando si attiva il Wi-Fi.

La versione iOS è abbastanza simile a quella Android, tuttavia non offre lo split tunneling, la modalità multiport e altre funzioni di basso livello.

In generale, se siete utenti molto basic, la semplicità delle app potrebbe essere anche un vantaggio, tuttavia nessuna di queste è all’altezza della concorrenza.

Streaming

Ivacy mantiene tutte le promesse fatte sul sito web: sblocca senza problemi Netflix, così come consente di accedere a servizi notoriamente ostici come BBC iPlayer, nonché Prime Video e Disney Plus.

Se il vostro scopo principale è guardare i contenuti internazionali o accedere al catalogo italiano mentre vi trovate all’estero, Ivacy VPN è uno dei servizi più efficaci da questo punto di vista, sebbene occorra tenere presenti le sue criticità, come avremo modo di vedere subito.

Sicurezza e prestazioni

L’informativa sulla privacy di Ivacy VPN è chiara ed esaustiva. L’azienda sostiene di non registrare né monitorare le attività online dei suoi utenti, né di poter accedere a dati riconducibili agli utenti.

Questo di base è sempre positivo, tuttavia rimane sempre la parola dell’azienda. Nel caso di Ivacy tali affermazioni non sono state verificate tramite audit esterni, non ancora quantomeno.

Occorre quindi fidarsi della parola di Ivacy e sperare che mantenga davvero le promesse. Se la privacy e l’anonimato sono vostre priorità, l’assenza di audit esterni è un fattore critico che va ponderato con grande attenzione.

Parlando di prestazioni, abbiamo riscontrato delle velocità tutto sommato accettabili in WireGuard, con una media di 550 Mbps con connessione a 1 Gbps. OpenVPN non è invece all’altezza di altre rivali, con una velocità poco sopra i 100 Mbps, un terzo della media nel settore.

Ivacy VPN non rientra insomma fra le VPN più veloci, sebbene le sue prestazioni siano sufficienti per garantire un servizio fruibile senza troppi problemi.

Parlando di sicurezza, ci sono alcune criticità che ci hanno lasciati perplessi: innanzitutto l’app di Windows non offre alcuna impostazione contro i DNS leak. Sebbene nei test non abbiamo riscontrato anomalie, questa per noi è un’assenza pesante.

Il kill switch poi funziona a dovere con OpenVPN, L2TP e IKEv2, ma nei nostri test ha fallito completamente il suo scopo con WireGuard. Certo, l’app è in grado di ricollegarsi rapidamente, ma si rimane comunque scoperti.

In ogni caso, questo problema riguarda solo l’app Windows: su mobile e sulle altre piattaforme non si è presentato. Inoltre, le versioni Android e iOS integrano una funzione “always-on” che impedisce l’accesso a Internet se la VPN non è attiva.

Conclusione

Ivacy VPN ci ha lasciati perplessi. Da un lato non possiamo non lodare le ottime capacità di sblocco, un servizio di assistenza 24/7 via live chat competente e tempestivo, nonché un pricing decisamente inferiore rispetto alla concorrenza.

Dall’altro lato, i problemi con l’app Windows, in particolare riguardo al kill switch con WireGuard, le velocità al di sotto della media, e alcuni problemi di usabilità con le applicazioni influiscono negativamente sul nostro giudizio.

A questo, poi, va aggiunto che l’azienda non si è mai sottoposta ad audit esterno, di conseguenza non è possibile verificare che Ivacy VPN tenga davvero fede ai propri impegni come presentati sull’informativa sulla privacy. Va detto che non c’è nulla che lasci supporre che l’azienda non rispetti i propri impegni, ma occorre fidarsi della sua parola.

In definitiva, se privacy e anonimato sono troppo importanti per voi, vi consigliamo di guardare altrove. Se invece siete utenti alle prime armi il cui scopo è solo poter sbloccare i contenuti in streaming senza troppi problemi, considerati i prezzi modici, potreste dare una chance al servizio, magari provando prima il piano gratuito per capire se questa VPN faccia davvero al caso vostro.