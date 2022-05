Le webcam sono ancora oggi molto diffuse e con la diffusione del telelavoro la loro richiesta è drasticamente aumentata. Per questo motivo le aziende stanno, non solo continuando a produrne, ma anche investendo per migliorarne sempre di più la qualità. Un po’ come come Jabra Panacast 20, una webcam professionale, perfettamente adatta per chiamate personali, ma anche (volendo) per lo streaming.

Nel corso delle ultime settimane l’abbiamo testata in diverse occasioni, analizzando le sue qualità e caratteristiche sia per quanto concerne le classiche riunioni lavorative sia per lo streaming online. In generale ci siamo trovati dinanzi a un prodotto ottimo e peculiare, ma con un prezzo di listino che potrebbe far desistere certamente qualcuno.

Jabra Panacast 20, come è fatta

Jabra Panacast 20 è una webcam estremamente compatta (44 mm x 25 mm x 80 mm) dal peso di circa 136 g, ciò la rende perfetta per essere trasportata facilmente dalla casa all’ufficio in situazione di necessità, anche grazie al suo contenitore rigido contenuto nella confezione.

La webcam può essere posizionata su un qualsiasi tipo di monitor grazie al suo appoggio, ma anche eventualmente avvitata a uno stand dedicato (venduto separatamente). Il collegamento al PC avviene tramite un cavo USB 3.0.

Jabra Panacast 20 è dotata anche di un switch frontale per la copertura della camera, che permette di preservare la privacy dell’utente nel momento in cui la webcam non viene utilizzata durante le chiamate.

Jabra Panacast 20, esperienza d’uso

Abbiamo testato Jabra Panacast 20 per un po’ di settimane, sfruttandola in numerosi contesti (soprattutto lavorativi). Il primo impatto è stato certamente positivo, poiché la sua compattezza e le sue dimensioni (come abbiamo già avuto modo di accettare poco sopra) la rendono davvero molto versatile per il lavoro casa/ufficio, ma anche, banalmente, per sfruttarla su diverse piattaforme qualora ci dovessimo postare o muovere per viaggi lavorativi.

Dal punto di vista delle funzionalità Jabra Panacast 20 sfrutta un potente chip Edge AI che ottimizza l’illuminazione, la qualità video e consente caratteristiche uniche come l’Intelligent Zoom (che segue il viso della persona, anche se ci si dovesse muovere) e l’interessante Picture-In-Picture. Quest’ultima, in particolare, crea due flussi video (tramite il software gratuito Jabra Direct), uno dove la camera ci mostra mentre parliamo e l’altro che si concentra su dettaglio particolare, che può essere un oggetto o qualsiasi altra cosa vogliamo mostrare davanti alla camera. Molto utile, soprattutto se, come nel nostro caso, vogliamo mostrare un particolare prodotto davanti alla camera.

La qualità video è ottima, anche grazie alla sua camera da 13 megapixel che consente una risoluzione di 4K a 30 FPS che la periferica supporta, ulteriormente impreziosita da tutte le migliorie (illuminazione in primis) apportate dal chipset Edge AI. Ciò la rende buona anche per lo streaming nel momento in cui vogliamo andare online mentre giochiamo o semplicemente per parlare, anche se dobbiamo mettere in conto i comunque più che soddisfacenti 30 FPS. A ogni modo Jabra Panacast 20, oltre a essere Plug & Play, supporta pienamente tutti i principali software UC presenti sul mercato, da ZOOM a Meet fino a Skype e Teams.

Prova video attraverso Google Meet

Se ve lo steste chiedendo, si, la Jabra Pancast 20 dispone di tre microfoni MEMS con un intervallo di frequenza che va da 100 Hz a 8.000 Hz. La qualità è buona ma ovviamente è consigliabile abbinare alla webcam un buon microfono a parte, come nella maggior parte dei casi. Ma in una situazione di estrema necessità, potrete comunque rimanere pienamente soddisfatti dai microfono compresi in questa Jabra Panacast 20.

Jabra Panacast 20, Conclusioni

Jabra Panacast 20 ci ha convinto e sorpreso, sia per la sua qualità video/audio sia per la sua compattezza, che la rende inevitabilmente perfetta per il lavoro ibrido casa/ufficio. Va sottolineato che il prezzo (358,68 €) di listino non è sicuramente accessibile a tutti, ma perfettamente coerente con quelle che sono le caratteristiche di questa webcam. Se state cercando un prodotto professionale che possa soddisfarvi