Nel mercato degli headset l’obbiettivo principale è quello di offrire svariate caratteristiche ai giocatori, dall’eliminazione del rumore a un’estetica particolare, magari contornata da LED RGB in grado di rendere le cuffie il più godibile possibili dal punto di vista estetico.

Tra le numerose aziende, JVC Kenwood, con sede in Giappone, ha pensato a un paio di cuffie per i videogiocatori molto semplici, senza particolarità speciali, ma che offrono un buon audio e soprattutto una leggerezza senza pari. JVC GG-01 è un gaming headset pensato per tutti quelli che amano videogiocare per svariate ore senza rendersi conto di avere in testa delle cuffie, ma anche per coloro a cui non interessa particolarmente utilizzare un headset semplice e senza troppo fronzoli.

JVC GG-01, come sono fatte

Le JVC GG-01 sono delle cuffie molto semplici dal punto di vista estetico, interamente costruite in plastica e con un peso complessivo di appena 199 g, che le rende tra le cuffie più leggere sul mercato.

I cuscinetti dei padiglioni sono in tessuto morbido, così come il copritesta, quest’ultimo attaccato a un archetto incredibilmente flessibile che prevede anche diverse regolazioni per adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di testa.

Tutto ciò che vi serve è presente nel padiglione sinistro, dove è possibile trovare la regolazione del volume e il pulsante di muto. Oltre a questo abbiamo, nello stesso padiglione, il cavo di collegamento jack da 3,5mm e l’ingresso per il microfono, che è quindi rimovibile.

JVC GG-01, esperienza d’uso

Quando abbiamo visto per la prima volta le JVC GG-01 eravamo decisamente scettici: estetica molto minimale e una quantità di opzioni limitata, un po’ pochino per una cuffia che comunque si presenta sul mercato a un prezzo di listino di quasi 90 euro, invece ci siamo dovuti ricredere. JVC GG-01 si è dimostrato davvero un buon headset, con dei limiti, ma certamente con un’idea di pubblico piuttosto chiara.

Innanzitutto se state cercando un paio di cuffie che abbiano determinate caratteristiche e che siano anche esteticamente originali, allora queste JVC non fanno al caso vostro. L’azienda ha lavorato tanto per renderle comodissime, leggere, insomma per tutti coloro che giocano davvero svariate ore al PC.

Noi le abbiamo provate davvero per lunghe sessioni è onestamente a volte neanche ci rendevamo di averle addosso, una caratteristica davvero unica che ce le ha fatte apprezzare davvero moltissimo. Sia chiaro, l’audio è buono (grazie ai driver da 40mm installati), ma se state cercando qualcosa di più completo, magari per giocare a titoli competitivi, allora il nostro invito è di puntare su altro, queste JVC sono più per i giocatori che giocano single player o che magari si fanno giusto un paio di partite in co-op, non certamente per competere a determinati livelli.

Quindi, se siete i classici giocatori che amano titoli come i GDR, gli FPS single player o tutto ciò che è a singolo giocatore, potete stare tranquilli. Ma se siete, invece, dei giocatori che amano maggiormente esperienze come Valorant, League of Legends, Rainbow Six Siege, il nostro consiglio è quello di puntare su altro.

Discreto il microfono rimovibile, ma basta e avanza per la tipologia di cuffie e il pubblico a cui fa riferimento. Non aspettatevi una riduzione del rumore eccezionale, ma mentre giocate (sempre che non osiate switch particolarmente rumorosi) l’audio ambientale non dovrebbe rientrare più di tanto.

Una delle note stonate è sicuramente il jack da 3,5mm, provvisto di sdoppiatore Y. Ci saremmo aspettati la possibilità di collegarle anche tramite collegamento USB, ma questo non è possibile, a meno che non si valuta la versione wireless.

Conclusioni

Le JVC GG-01 sono delle cuffie estremamente leggere e anche molto comode e ci siamo trovati davvero bene a utilizzarle nel quotidiano. Anche dopo svariate ore di gioco e lavoro non rendevamo conto di averle in testa, testimonianza del loro comfort. Anche l’audio è più che buono e se non cercate delle cuffie particolarmente esagerate dal punto di vista delle caratteristiche e dell’estetica, allora potrebbero fare al caso vostro.