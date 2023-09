Se state cercando una suite completa di sicurezza informatica che includa antivirus, firewall, protezione della privacy e altro ancora, siete fortunati. Amazon offre infatti più di un’opportunità da cogliere al volo, ma andiamo con ordine. Il protagonista indiscusso di questa offerta è la suite Kaspersky Premium, disponibile in varie versioni su Amazon con uno sconto del 50%.

Kaspersky offre diverse soluzioni di protezione per il vostro PC e i vostri dispositivi, ma la versione Premium è la più completa, comprendendo una VPN, un antivirus e un password manager. Lo sconto del 50% riguarda non solo la versione utilizzabile su 3 dispositivi, ma anche quella per un singolo dispositivo, e persino quella che permette di proteggere fino a 20 dispositivi contemporaneamente. La maggior parte degli utenti potrebbe trovare interessante la versione per 3 dispositivi, il cui abbonamento annuale è disponibile a soli 32,99€ invece di 65,99€.

Kaspersky Premium, chi dovrebbe acquistarlo?

Prima di esaminare il vantaggio economico di questa offerta, è importante sottolineare che si tratta di un software progettato per garantire la protezione del vostro dispositivo. Questo vale ancor di più se si considera che è compatibile con più di un dispositivo se si sceglie la versione adeguata. Pertanto, è una soluzione ideale per chi desidera navigare in sicurezza sul web, preservando sia i propri dispositivi che i dati personali da malware e virus dannosi.

Questo pacchetto offre una soluzione completa, risultando adatto anche a chi vuole evitare di installare numerosi software, ognuno con una funzione specifica. Ciò potrebbe far risparmiare spazio sul proprio sistema ed evitare sovraccarichi inutili.

Per quanto riguarda il prezzo, come accennato in precedenza, ci troviamo di fronte a un’offerta allettante, come del resto tutte quelle che propongono un taglio del 50% rispetto al prezzo originale. Ciò che rende questa proposta ancora più interessante è il fatto che il miglior sconto proviene direttamente da Amazon, anziché dal sito ufficiale. Nonostante allo stato attuale anche il sito ufficiale offre uno sconto su Kaspersky Premium, il vantaggio offerto da Amazon per la versione con 3 dispositivi è notevole: 32,99€ anziché i 54,99€ richiesti altrove.

