KFA2, ecco la GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame (HOF) per gli overclocker

KFA2, marchio europeo di Galax, porta nel Vecchio Continente la GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame (HOF), scheda video che dovrebbe rappresentare la punta di diamante della sua offerta. Completamente bianca (dal PCB al backplate, dalle ventole alla copertura del dissipatore), questa scheda video ha un circuito stampato personalizzato con 12 layer e componenti di prima qualità. È un prodotto che mira soprattutto gli appassionati di overclock, con un VRM dotato di 16+3 fasi e ben tre connettori PCIe ausiliari a 8 pin.

La scheda video è impostata di fabbrica a una frequenza di boost di 1635 MHz, mentre gli 11 GB di memoria GDDR6 rimangono a 14 Gbps come da specifica di Nvidia. KFA2/Galax ha preferito lasciare tutto il divertimento di aumentare le frequenze di lavoro agli appassionati, e più in particolare ai professionisti del settore che si diletteranno probabilmente a metterla sotto azoto liquido in cerca di nuovi record. D’altronde con l’EVGA Kingpin in arrivo, ci sarà da divertirsi tra non molto.

La soluzione di raffreddamento adottata da KFA2 prevede un grande radiatore in alluminio diviso in due tronconi, percorso da sei heatpipe placcate nickel che arrivano dalla base a contatto diretto con la GPU. Ulteriori punti di contatto nel radiatore permettono di raccogliere il calore disperso dai chip di memoria e dai MOSFET. Le ventole sono tre, tutte da 100 mm.

Come si può vedere dalle immagini, la scheda è anche dotata di uno schermo LCD – con cornice intercambiabile – su cui vedere in tempo reale dati utili come la temperatura, la tensione, la velocità delle ventole, ma anche frequenze e uso della memoria.

Omologandosi alla moda del momento, la scheda è dotata anche di illuminazione LED RGB, che però riguarda lo schermo LCD e una sorta di ornamento da collegare al backplate. A completare il tutto troviamo due BIOS, tra cui passare mediante uno switch, con frequenze identiche. L’unica differenza sta nelle differenti impostazioni di power limit e ventole.

La KFA2 GeForce RTX 2080 Ti HOF è disponibile da subito a 1899 euro. Maggiori informazioni a questo indirizzo.