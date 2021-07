Kickstarter, questa scheda PCIe può ospitare fino a 16 SSD M.2

Apex Storage (come riportato da Hackster) ha lanciato una campagna su Kickstarter per la realizzazione di una scheda PCI Express in grado di stipare ben 16 unità SATA M.2. Nel momento in cui stiamo scrivendo mancano ancora 25 giorni al termine e, per ora, il raggiungimento dell’obiettivo è ancora lontano (6.236€ raccolti su 42.110€).

Sostenendo il progetto, attraverso uno dei vari contributi elencati sulla pagina ufficiale, avrete una scheda PCIe sulla quale è possibile installare fino a 16 SSD M.2. Queste unità SATA comunicano con il PC host tramite quattro connettori SATA SFF-8643, per un totale di 16 connessioni a 6Gb/s. L’alimentazione proviene dallo slot PCIe x4 in cui si trova la scheda, oltre a un connettore ausiliario a sei pin che abbiamo visto spesso utilizzato sulle schede video.

Il dispositivo richiede una scheda SATA HBA o RAID esterna per funzionare, poiché non possiede un controller integrato. In modalità RAID, offre fino a 7.377MB/s in lettura e 5.712MB/s in scrittura, mentre tramite HBA può essere configurato come RAID software, JBOD o accedere a ogni singola unità tramite l’utility di gestione del disco integrata nel sistema operativo. Le potenziali applicazioni includono l’editing video ad alta risoluzione, la memorizzazione della cache e il farming di criptovalute come Chia. Utilizzando SATA anziché unità NVMe, la speranza è di contenere i costi e aumentare le prestazioni.

Gli ordini dovrebbero iniziare a essere spediti a ottobre. Ricorda che il crowdfunding di un progetto non offre la garanzia di ricevere un prodotto finito. Sostenere un progetto in crowdfunding è come un investimento (credete nel progetto e volete che abbia successo), quindi non si tratta di un normale acquisto.