Kingston, aggiunto il taglio da 128GB ai drive USB con supporto alla crittografia

Kingston Digital ha annunciato l’aggiunta del taglio da 128GB a tre delle sue chiavette USB con supporto alla crittografia. Nel corso degli ultimi tempi i consumatori e le aziende sono diventati più sensibili sulla privacy e la protezione dei propri dati a causa di normative come la GDPR e CCPA. Proprio per questo motivo, è anche necessario fornire strumenti semplici da utilizzare per trasportare e mettere al sicuro documenti importanti che non dovrebbero entrare in possesso di altre persone.

DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3) assicura la protezione dei dati personali con algoritmi crittografici a livello hardware e tramite password con un doppio livello di sicurezza. Il dispositivo offre la possibilità aggiuntiva di effettuare un backup su servizi cloud come Google Drive, One Drive, Amazon Cloud Drive, Dropbox e Box, così da accedere alle proprie informazioni anche quando non avrete la flash drive USB con voi.

DataTraveler Vault Privacy 3.0 (DTVP 3.0) offre una sicurezza di livello aziendale con crittografia hardware basata su AES a 256 bit XTS, inoltre dispone di una modalità di accesso di sola lettura per minimizzare potenziali rischi di malware. Il dispositivo è completamente personalizzabile dalle aziende con logo, numeri seriali, numero di tentativi di accesso tramite password, lunghezza minima della password ed altre opzioni che sicuramente saranno utili soprattutto alle compagnie più grosse che lavorano a progetti importanti.

Disponibile dal prossimo 27 luglio, DataTraveler 4000G2 (DT4000G2DM) dispone di una certificazione FIPS 140-2 di livello 3 con crittografia a 256 bit AES-XTS e, come la precedente chiavetta, anche questa è completamente personalizzabile dalle aziende. Gli amministratori IT possono anche gestire le unità in maniera centralizzata e fornire un supporto più ampio impiegando SafeConsole. L’attivazione è un processo semplice e permette ai tecnici IT di configurare in maniera remota password, permessi del dispositivo ed altro ancora.

DataTraveler Locker+ G3 è disponibile con capacità che variano da 8GB a 128GB, mentre DataTraveler Vault Privacy 3.0 e DataTraveler 4000G2 offrono tagli da 4GB a 128GB. Tutti sono dotati di una garanzia di ben cinque anni.