Kingston, nuovi dettagli sui futuri SSD dal CES 2021

Il CES 2021 è finalmente iniziato, sebbene in forma completamente digitale, e il noto produttore Kingston ha sfruttato l’occasione per presentare la sue nuova serie di SSD PCIe 4.0 per il mercato consumer. Queste unità M.2 hanno il nome in codice “Ghost Tree“, presumibilmente perché sono incredibilmente veloci ed offrono capacità sino a 4TB. Il comunicato stampa diffuso dalla compagnia afferma che il prodotto offrirà velocità di lettura e scrittura pari a ben 7.000MB/s con Ghost Tree, che è sufficiente per saturare la larghezza di banda PCIe 4.0 x4. I dispositivi saranno disponibili dei formati da 1 a 4 TB, ottimi per contenere vari videogiochi o tanti filmati da impiegare per l’editing video.

Oltre a Ghost Tree, Kingston ha anche annunciato una nuova linea di SSD PCIe 3.0 x4 entry level, con capacità fino a 2 TB, chiamata NV-Series. Inoltre, Kingston ha mostrato gli SSD esterni XS2000, che racchiudono da 500GB a 2TB di spazio di archiviazione in un piccolo SSD con connessione USB Type C che funziona su USB 3.2 Gen2x2 per garantire elevate velocità di trasferimento. Al momento, tuttavia, l’azienda non ha fornito ulteriori dati tecnici relativi a questi prodotti, oltre a prezzi e disponibilità. Per questi, a quanto pare, dovremo attendere ancora un po’.

Kingston è un marchio noto per le sue periferiche di memorizzazione. Diverso tempo fa, infatti, vi abbiamo parlato anche delle sue chiavette USB, nello specifico di quelle indirizzate a coloro che intendono proteggere i propri dati con sistemi crittografici. Ad esempio, la Kingston DataTraveler Vault Privacy 3.0 (DTVP 3.0) offre una sicurezza di livello aziendale con crittografia hardware basata su AES a 256 bit XTS, inoltre dispone di una modalità di accesso di sola lettura per minimizzare potenziali rischi di malware. Il dispositivo è completamente personalizzabile dalle aziende con logo, numeri seriali, numero di tentativi di accesso tramite password, lunghezza minima della password ed altre opzioni che sicuramente saranno utili soprattutto alle compagnie più grosse che lavorano a progetti importanti.