Kingston presenta i nuovi SSD NVMe KC2500

Kingston Digital ha presentato una nuova gamma di SSD ad alte prestazioni, con fattore di forma M.2 ed interfaccia NVMe, i Kingston KC2500. Si tratta di SSD PCIe pensati per i grossi carichi di lavoro su PC, workstation e nel settore HPC (High Performance Computing).

I nuovi SSD Kingston KC2500 utilizzano un controller Gen 3.0 x4 abbinato a delle memorie NAND TLC a 96 strati, il tutto in un form factor M.2 2280. Queste caratteristiche consentono di ottenere elevate performance, impiegando tuttavia uno spazio estremamente ridotto lasciandone una quantità maggiore a disposizione degli altri componenti.

“KC2500 stabilisce un nuovo standard per l’utilizzo di PC client ad alte prestazioni, consentendo a coloro che richiedono velocità e affidabilità di gestire carichi di lavoro intensi su desktop, workstation e applicazioni HPC” ha dichiarato Justin Karasek, business manager SSD di Kingston. “Il form factor M.2 compatto e l’ampia gamma di opzioni di sicurezza e crittografia offrono una maggiore flessibilità per le organizzazioni che stanno cercando di aggiornare i loro sistemi attuali o per gli utenti esperti che desiderano aggiornare la loro macchina con il meglio che gli SSD PCIe NVMe possono offrire “.

Il KC2500 infatti offre diverse opzioni di sicurezza, a partire dalla crittografia automatica attraverso la tecnologia AES-XTS a 256 bit che fornisce una suite di funzionalità per la protezione dati end-to-end. Può inoltre essere utilizzato con i software di terze parti come Symantec, McAfee, WinMagic ed altri, grazie alla certificazione TCG Opal 2.0. Non manca il supporto a Microsoft eDrive, una specifica per i sistemi di immagazzinamento dati utilizzabile tramite BitLocker.

L’SSD Kingston KC2500 sarà disponibile nei tagli da 250GB, 500GB e 1TB tutti accompagnati da una garanzia limitata di 5 anni, tuttavia al momento la società non ha fornito una data di lancio né un listino ufficiale per l’Italia.