Kioxia e WD insieme per un nuovo impianto di produzione di NAND 3D

Tramite un comunicato stampa, Kioxia ha annunciato la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di NAND 3D. Il Fab 7 dovrebbe essere cofinanziato da Kioxia e dal suo partner di lunga data Western Digital e sarà completato entro l’inizio del 2022, mentre la produzione vera e propria dei componenti inizierà alla fine dello stesso anno o all’inizio del 2023. La fonderia sarà situata presso il complesso di produzione di memorie Yokkaichi Operations nella Prefettura di Mie, Giappone.

L’impianto Fab 7 sarà costruito sul lato nord dello stabilimento di Yokkaichi. Lo sviluppo del terreno per la fonderia è già iniziato e Kioxia prevede di iniziare a costruire la prima parte del complesso nel corso della prossima primavera con l’obiettivo di completare i lavori entro la primavera del 2022. Di solito le aziende come Kioxia impiegano un paio di trimestri per attrezzare una camera bianca, quindi è probabile che i primi wafer con memorie BiCS 3D NAND saranno realizzati alla fine del 2022 o all’inizio del 2023 con un volume di produzione maggiore dalla seconda metà del 2023.

Kioxia non ha rivelato quando intende procedere con la seconda fase del suo Fab 7, ma solitamente tali piani dipendono dalla domanda e dai prezzi della memoria 3D NAND. Il Fab 7 di Kioxia, realizzato su un terreno a rischio sismico, avrà una struttura in grado di assorbire i terremoti. Inoltre, sarà caratterizzato da un design ecologico che utilizzerà strumenti di produzione a risparmio energetico.

Western Digital prevede di co-investire in Fab 7 e gestire la fabbrica insieme a Kioxia.

David Goeckeler, CEO di Western Digital, ha affermato:

La nostra partnership ventennale di successo con Kioxia continua a essere un punto di forza dell’azienda. La nostra roadmap rimane solida con rendimenti BiCS4 e BiCS5 impressionanti e associati a forti miglioramenti dei costi a sostegno del nostro intero portafoglio. Collaboriamo inoltre regolarmente con Kioxia sulla pianificazione futura della struttura. A tal fine, questo pomeriggio Kioxia ha annunciato la costruzione dell’impianto Fab 7 a Yokkaichi, che dovrebbe iniziare nella primavera del 2021. Ci aspettiamo di continuare i nostri investimenti in joint venture per Fab 7.

Kioxia e Western Digital gestiscono già cinque stabilimenti di produzione NAND ed un centro di ricerca e sviluppo presso il complesso di produzione di memorie di Yokkaichi Operations, il più grande sito di produzione NAND al mondo. Tre fonderie – Fab 2, Fab 5 e Fab 6 – vengono utilizzate per creare memorie NAND 3D per il mercato di massa, mentre altre due – Fan 3 e Fab 4 – vengono impiegate per produrre memorie per scopi speciali. Inoltre, le due società gestiscono lo stabilimento di produzione Fab K1 vicino a Kitakami, nella prefettura di Iwate, in Giappone.