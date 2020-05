KIOXIA presenta la nuova tecnologia Software-Enabled Flash

KIOXIA ha da poco presentato la sua nuova tecnologia per memorie flash: si tratta di SEF, ovvero Software-Enabled Flash, che vuole da un lato migliorare le prestazioni rendendo più semplice la memorizzazione di dati e il loro raggruppamento, dall’altro aumentare la vita di tutte le memorie Flash, rendendole più resistenti ai cicli di scrittura e lettura.

La nuova tecnologia Software-Enabled Flash è stata sviluppata basandosi sulle “Flash-native Api” e, oltre ai benefici già elencati sopra, dovrebbe anche permettere gestire funzionalità di “host CPU offload”, potersi adattare a diverse configurazioni di memorie DRAM, controllare e gestire in maniera più efficiente latenza e buffer.

Questa nuova tecnologia, come dichiara KIOXIA, dovrebbe permettere a tutte le aziende di poter implementare queste API sui nuovi dispositivi. Inoltre tutte le suddette API saranno completamente Open Source (come l’HSE, engine per lo storage sviluppato da Micron, di cui vi abbiamo parlato qui): ogni compagnia che sfrutterà questa nuova tecnologia rilascerà il codice sorgente, permettendo a chiunque di poterlo personalizzare e di comprendere al meglio come vengono sfruttate tutte le potenzialità di SEF.

La tecnologia Software-Enabled Flash di KIOXIA sfrutterà contemporaneamente sia la componente hardware che quella software: sul lato hardware utilizzerà controller di page programming, lifetime extension, ECC e prevederà e correggerà gli eventuali errori per mantenere la stabilita del sistema, mentre a livello software verranno utilizzati development kit e nuove librerie API.

In chiusura vi lasciamo, qui sotto, il video ufficiale di KIOXIA di presentazione di questa nuova tecnologia. Se invece siete interessanti ad approfondire la questione, sul sito ufficiale della società trovate una spiegazione più dettagliata della tecnologia Software-Enabled Flash.