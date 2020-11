Kioxia: velocità elevate per i nuovi XD6, SSD PCIe 4.0 per datacenter

Kioxia ha presentato uno dei primi SSD del settore con form factor EDSSF E1.S ed interfaccia PCI Express 4.0 x4. Le unità Kioxia XD6 sono conformi alla specifica NVMe Cloud SSD (sviluppata dall’organizzazione Open Compute Platform) e sono progettate per applicazioni che richiedono prestazioni costantemente elevate, oltre ad una buona affidabilità e gestione termica.

I nuovi SSD XD6 di Kioxia sono equipaggiati con le memorie NAND TLC 3D della compagnia ed un nuovo controller che supporta tutte le funzionalità che ci si aspetta da un chip ottimizzato per NVMe 1.3c, inclusa la protezione dei dati end-to-end, le funzionalità di sicurezza TCG Opal, capacità sanitize instant erase (SIE), hot plug, informazioni estese sullo stato di salute dell’unità e protezione dalla perdita di alimentazione (tramite condensatori presenti direttamente sulla scheda).

Leggi anche: Kioxia e WD insieme per un nuovo impianto di produzione di NAND 3D

Il produttore prevede di offrire le sue unità della serie XD6 nei form factor E1.S 9,5 mm, 15 mm e 25 mm. I drive avranno capacità diverse a seconda delle loro dimensioni fisiche.

Per quanto riguarda le prestazioni, Kioxia afferma che gli SSD XD6 offriranno una velocità di lettura e scrittura sequenziale, rispettivamente, fino a 6.500MB/s e 2.400MB/s, oltre ad avere una bassa latenza. Il consumo è previsto intorno ai 15W e per questo motivo i dispositivi sono dotati di un dissipatore piuttosto generoso.

Rimanendo sull’argomento, facciamo notare che i form factor SSD per data center ed enterprise (EDSFF) sono stati sviluppati principalmente per aumentare la capacità delle unità (e di conseguenza la densità di archiviazione dei server), nonché per ottimizzare le loro performance termiche e quindi garantire prestazioni costanti.

Il form factor EDSFF E1.S è stato progettato per dispositivi corti, ma allo stesso tempo in grado di immagazzinare più dati rispetto alle controparti M.2. Con un sistema di raffreddamento piuttosto grande, Kioxia XD6 non è stato progettato per fornire la massima densità di archiviazione, ma sicuramente offrirà alte prestazioni anche sotto carichi elevati, poiché il suo controller non dovrà mai rallentare a causa del surriscaldamento.

Al momento non sono ancora stati svelati dettagli inerenti prezzi e disponibilità.