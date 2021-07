I chip difettosi di PS5 verranno usati all’interno dei PC

La storia del kit desktop 4700S di AMD, che viene fornito completo di chip, scheda madre, memoria e dispositivo di raffreddamento, è davvero strana. Quasi tutti i dettagli sul kit 4700S di AMD per PC desktop sono arrivati ​​tramite leaks prima che AMD inserisse il chip sul suo sito e la società ha lanciato il 4700S senza alcuna delle sue normali comunicazioni con la stampa tramite briefing o comunicati stampa.

A rendere le cose ancora più interessanti, il sistema utilizza quasi sicuramente un processore simile a quello presente nella PlayStation 5 di Sony (precedentemente si pensava fosse invece quello di Xbox Series X), o una sua variante, ma con una GPU disabilitata.

Tom’s Hardware ha chiesto delucidazioni ad AMD per quanto riguarda il kit desktop 4700S e il produttore di chip ha rivelato che arriveranno sul mercato oltre 80 sistemi costruiti attorno a questo kit:

“Ci aspettiamo di vedere oltre 80 progetti arrivare sul mercato dai nostri partner SI [System Integrator] a partire dal 24 giugno. I prezzi di questi sistemi saranno annunciati dai nostri partner SI a tempo debito” ha affermato un portavoce di AMD.

Credit: Bodnara

I primi sistemi basati sul 4700S sono già disponibili sul mercato, anche se solo in alcune zone dell’Asia, pertanto sono emerse alcune immagini che mostrano il chip 4700S. Il chip corrisponde visivamente al SoC “Ariel” di PS5, con otto core Zen 2 e 16 thread e utilizza la memoria GDDR6 (da 8GB o 16GB) invece della memoria DDR4 presente nei PC moderni. È quindi una variante del chip presente nella PlayStation 5, anche se il motore grafico integrato RDNA2 è disabilitato e sono presenti possibili modifiche al clock della CPU. Alcuni sono arrivati alla conclusione che il 4700S sia semplicemente un SoC PS5 “difettoso”, che AMD ha deciso di riproporre per poterlo riutilizzare invece di doverlo buttare via.

Tom’s Hardware, per risolvere il mistero, ha quindi chiesto ad AMD se il 4700S è costruito con lo stesso SoC usato per PS5. “AMD 4700S Desktop Kit è una soluzione unica, progettata per soddisfare il desiderio di prestazioni robuste e ad alto numero di core nel mercato mainstream, ideale per multi-tasking, produttività e flussi di lavoro 3D leggeri.” ha risposto un portavoce di AMD.

AMD, insomma, non si è sbilanciata e non ha voluto divulgare ulteriori dettagli. Ma, che sia un vicino cugino del chip Ariel di PS5, o che sia una versione “difettosa” dello stesso, il kit Desktop 4700S di AMD arriverà presto sul mercato grazie a 80 differenti sistemi.