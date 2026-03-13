La carenza globale di memoria RAM ha spinto i prezzi alle stelle negli ultimi mesi, rendendo le configurazioni dual-channel con moduli di fascia alta un lusso inaccessibile per molti appassionati di PC. In questo contesto, V-Color ha annunciato una soluzione decisamente originale: i nuovi kit 1+1 DDR5, pensati per chi vuole ottimizzare il budget senza rinunciare all'estetica della propria build. L'idea è tanto semplice quanto efficace: ogni confezione include un modulo di memoria funzionale abbinato a un modulo "filler", ovvero un elemento decorativo che replica visivamente l'aspetto del vero stick RAM, completando l'installazione negli slot vuoti della scheda madre.

Nel panorama dei produttori di memoria, V-Color è praticamente l'unico marchio ad aver investito seriamente nel concetto di moduli filler, già disponibili come accessori separati o inclusi in alcuni kit esistenti. Il lancio odierno porta questa filosofia a un livello successivo, con kit dedicati espressamente alle piattaforme AMD basati su standard DDR5-6400. Le nuove referenze provengono da due linee di prodotto distinte: la serie Manta Sky, disponibile nella configurazione da 16GB, e la serie Manta XFinity, che offre invece una capacità leggermente superiore di 24GB.

L'obiettivo di questa soluzione DDR5 1+1 è offrire ai giocatori un modo più flessibile e accessibile per avviare una build DDR5 senza sacrificare l'aspetto estetico né il potenziale di aggiornamento futuro, ha dichiarato un rappresentante di V-Color nel comunicato ufficiale. Il kit non preclude l'espansione: chi in futuro vorrà aggiungere un secondo modulo reale potrà semplicemente sostituire il filler con un secondo stick funzionale, passando così a una configurazione dual-channel completa.

Sul fronte tecnico, V-Color non ha ancora comunicato le latenze dei moduli né la presenza del profilo Intel XMP 3.0. Considerato il posizionamento esplicito su piattaforme AMD, è probabile che i kit vengano commercializzati con supporto esclusivo al profilo AMD EXPO, lo standard di overclocking automatico introdotto da AMD per le piattaforme AM5. L'azienda ha inoltre anticipato il lancio futuro di configurazioni 2+2, con due moduli reali e due filler, per chi punta a una maggiore capienza mantenendo comunque un look simmetrico nel case.

Dal punto di vista delle prestazioni, la scelta di operare in modalità single-channel comporta un impatto misurabile rispetto a una configurazione dual-channel ottimizzata. Tuttavia, V-Color ha centrato il proprio target su una categoria di processori AMD particolarmente adatta a mitigare questa limitazione: i chip con tecnologia 3D V-Cache, come il Ryzen 7 9800X3D o il Ryzen 7 9850XD. La grande cache L3 impilata verticalmente di questi processori riduce significativamente la dipendenza dalla larghezza di banda della memoria, ammortizzando in parte il calo prestazionale tipico del single-channel rispetto al dual-channel o alle frequenze più elevate come DDR5-4800 in configurazione base.

È importante sottolineare che si tratta comunque di una mitigazione parziale: il degrado delle prestazioni rispetto a un setup dual-channel ottimizzato rimane misurabile, e risulta ancora più marcato sui processori Ryzen 9000 standard, privi del vantaggio offerto dalla cache 3D. La sensibilità ai parametri della memoria varia inoltre in base al tipo di carico di lavoro: alcune applicazioni professionali e certi titoli videoludici sono notoriamente più esigenti in termini di larghezza di banda rispetto ad altri, rendendo la scelta single-channel più o meno penalizzante a seconda dei casi d'uso specifici.

V-Color non ha ancora reso note le informazioni su prezzo e disponibilità dei nuovi kit 1+1, confermando soltanto che la distribuzione avverrà tramite partner globali selezionati, tra cui Newegg negli Stati Uniti.