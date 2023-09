La Radeon RX 7800 XT di AMD potrebbe non essere radicalmente migliore del modello precedente, in termini di prestazioni, ma è sufficiente per sfidare la GeForce RTX 4070 di Nvidia. Ecco, quindi, perché alcuni produttori di schede grafiche e rivenditori stanno tagliando i prezzi dei modelli personalizzati di GeForce RTX 4070, di circa $50, negli Stati Uniti.

Attualmente, Amazon.com, BestBuy, B&H Photo Video e Newegg offrono le schede grafiche GeForce RTX 4070, prodotte da Asus, Gigabyte e Zotac, a $549.

Asus GeForce RTX 4070 Dual presso B&H Photo Video.

Gigabyte GeForce RTX 4070 WindForce OC su Amazon, Best Buy, B&H Photo Video e Newegg.

Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge OC Spider-Man: Across The Spider-Verse, su Amazon e Newegg.

La GeForce RTX 4070 di Nvidia ha un prezzo di listino di $599 (e di 649,99€ in Italia), ma la Radeon RX 7800 XT di AMD è venduta a $499 (569,00€ in Italia).

Nonostante il prezzo inferiore, la proposta di AMD a volte supera il suo rivale più costoso in molti giochi che dipendono dalla rasterizzazione, così come mostra prestazioni vicine alla concorrente, anche in alcuni giochi che supportano il ray tracing. Ciò aumenta sicuramente il valore del prodotto di AMD, il quale rientra di diritto nella lista delle schede grafiche da tenere assolutamente in considerazione.

Appurato che almeno tre produttori di GPU, stiano collaborando con alcuni rivenditori selezionati per offrire determinati modelli di GeForce RTX 4070 con uno sconto di $50, non è ancora reso noto se si tratti di una campagna a breve termine o se altri produttori, e rivenditori, si uniranno a questa campagna, abbassando il prezzo di listino a $549.

Indipendentemente da ciò, sembra che Nvidia non abbia alcuna intenzione, almeno per il momento, di ridurre il prezzo di listino della sua GeForce RTX 4070. Il prezzo sul sito ufficiale, difatti, è rimasto a $599, proprio come l’RTX 4060 Ti (che costa $399) e la rispettiva variante da 16GB dell’RTX 4060 Ti (ferma a $499).