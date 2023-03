I processi AMD Ryzen 7000 con 3D V-Cache (qui potete leggere la nostra recensione del Ryzen 9 7950X3D) si sono rivelati molto competitivi nei confronti delle alternative Intel Core Raptor Lake di tredicesima generazione, offrendo prestazioni superiori nel gaming e un’ottima efficienza. Parallelamente, le future CPU laptop Ryzen 7045X “Dragon Range” stanno attirando l’attenzione della community, merito principalmente delle indiscrezioni delle ultime settimane e dell’uso di tecnologie produttive all’avanguardia (5nm e 6nm, nello specifico), capaci di offrire prestazioni per watt molto interessanti.

La competizione nel segmento dei computer portatili ad alte prestazioni vede la bilancia pendere a favore di Intel, decisamente più presente nei notebook gaming che troviamo sul mercato. Oltre all’uso della nuova architettura Zen 4, cos’altro potrebbe fare AMD per affermarsi anche in questo settore?

Un’ipotesi è sicuramente quella di introdurre la 3D V-Cache anche sui notebook. Non ci sono indiscrezioni che puntano a piano di questo tipo, ma tecnicamente è possibile: i processori Dragon Range sono quelli che più facilmente si prestano all’implementazione e non è da escludere che la casa di Sunnyvale possa progettarne delle varianti multi-chip, con CCD Zen 4 con cache 3D.

I vantaggi sarebbero diversi, come la possibilità di avere processori 16 core / 32 thread sui notebook con prestazioni in gioco superiori a quelle della concorrenza (se si pensa a un ipotetico Ryzen 9 7945HX3D), un elemento fondamentale se pensiamo alla tipologia di prodotto di cui si sta parlando. Tuttavia, anche gli ostacoli non sarebbero pochi, a partire dalle potenziali difficoltà di gestire il calore prodotto da un chip del genere, fino ad arrivare alle effettive prestazioni di un ipotetico chip come questo, che dovrebbe riuscire ad avere prestazioni (e magari efficienza) superiori a quelle dell’attuale top di gamma della famiglia Raptor Lake Mobile, il Core i9-13980HX, dotato di 8 Performance Core e 16 Efficiency Core. Un altro elemento da considerare sarebbero i volumi di produzione dei die L3D (ossia i die a 6nm contenti i 64MB di 3D V-Cache operanti a 2,5TB/s) e dei CCD con 3D V-Cache, che dovrebbero essere tali da soddisfare sia la domanda delle soluzioni desktop che di questi notebook.

In un’intervista con la testata coreana Quasar Zone (di cui trovate un estratto qui sopra), Eddy Chang, AMD Client and Business Development Manager, rispondendo a una domanda relativa all’arrivo della 3D V-Cache su altri prodotti (come le CPU Ryzen mobile e i Ryzen 5 desktop) ha dichiarato che AMD “pianifica i propri prodotti in base alle condizioni del mercato”. Nulla di concreto, ma nemmeno un secco “no” che lascia cadere qualsiasi ipotesi: se il mercato dovesse muoversi in questa direzione, AMD potrebbe davvero mettersi al lavoro su CPU mobile equipaggiate con 3D V-Cache.