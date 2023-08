In occasione del QuakeCon 2023, AMD e il famoso sviluppatore di giochi Bethesda hanno rivelato una nuova collaborazione che sta suscitando grande entusiasmo nella comunità dei videogiocatori.

I due brand hanno infatti annunciato l’arrivo di una variante in edizione limitata della scheda grafica Radeon RX 7900 XTX, giustamente chiamata “Starfield Edition“, progettata per coincidere con l’imminente uscita dell’attesissimo RPG spaziale di Bethesda, Starfield.

La partnership esclusiva di AMD con Bethesda per il lancio di Starfield non solo significa un impegno condiviso per arricchire l’esperienza di gioco, ma sottolinea anche l’interesse di AMD nell’ottimizzare le prestazioni delle sue GPU e CPU fin dal giorno del lancio. Con la GPU Radeon RX 7900 XTX Starfield Edition, gli appassionati di AMD hanno ora l’opportunità di elevare ulteriormente la propria esperienza.

Tuttavia, il percorso per ottenere questa GPU non è dei più semplici. Per avere una Radeon RX 7900 XTX Starfield Edition non è sufficiente volerla e trovare un rivenditore autorizzato, ma bisogna affidarsi al puro caso. AMD ha annunciato che verrà prodotta solo una serie limitata di 500 unità di queste schede grafiche e che ognuna di esse verrà distribuita come premio in un giveaway a cui noi utenti italiani purtroppo non possiamo partecipare. Per rendere l’offerta ancora più accattivante, farà parte del concorso anche una variante speciale della CPU Ryzen 7 7800X3D, con una confezione in bianco e nero dal design elegante. Queste GPU e CPU esclusive saranno inoltre disponibili in esclusiva durante la QuakeCon.

Vale la pena ricordare una precedente collaborazione che ha visto AMD realizzare prodotti a tema videoludico, in particolare la GPU Radeon RX 6900 XT a tema Halo Infinite di due anni fa.

La Radeon RX 7900 XTX Starfield Edition e la CPU Ryzen 7 7800X3D sono la testimonianza dello stretto rapporto di collaborazione tra AMD e Bethesda per il lancio di Starfield. Mentre la comunità dei videogiocatori attende con impazienza l’uscita del nuovo RPG a tema spaziale, i fortunati vincitori di questo esclusivo giveaway non solo possiederanno uno straordinario pezzo di hardware, ma avranno tra le mani un pezzo di storia videoludica più unico che raro!