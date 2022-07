Man mano che Intel inizia a togliere il velo alle sue nuove GPU, come successo di recente per la Arc A750 Limited Edition, i rumor per un’ipotetica Arc A780 si facevano sempre più insistenti. Le voci per questo ipotetico modello della gamma risalivano al primo trimestre di quest’anno, guadagnando sempre più quota da quando l’azienda aveva mostrato per la prima volta la sua Arc “Limited Edition”. Intel non ha tuttavia mai confermato l’esistenza di una scheda del genere, ne è mai apparsa in nessuna nelle indiscrezioni finora emerse. Come specificato da Ryan Shrout in un post su Twitter, la scheda non esiste ne è mai stata pianificata per il rilascio.

Despite some rumors to the contrary, there is no Intel Arc A780 and there was never planned to be an A780. Let’s just settle that debate. — Ryan Shrout (@ryanshrout) July 16, 2022

Il termine “Limited Edition” è semplicemente un riferimento creato da Intel per i modelli di riferimento. Questa versione delle schede sarà disponibile anche per la Arc A770, oltre che per la A750 da poco mostrata. Il fatto che la Arc A780 non esista, come confermato da Intel stessa, bolla automaticamente le voci sul chip ACM-G10 “full-fat” (un’ipotetica versione più potente e per questo motivo più grande) come errate.

Ad ogni modo, passato un certo periodo dove non abbiamo più sentito delle notizie a riguardo, questa settimana è stata veramente piena per la gamma Arc Alchemist dopo che Intel ha tolto il velo anche alla Arc A770 Limited Edition. Come mostrato da Tom Petersen, la GPU ha un aspetto estetico del tutto identico alla Arc A750, presentando una doppia ventola nella parte anteriore, quattro uscite video (3 DisplayPort e 1 HDMI) e due connettori da 6 e 8 pin per l’alimentazione. Nonostante le specifiche debbano essere ancora svelate nel dettaglio, sappiamo già che la scheda è basata sul chip ACM-G10 nella sua versione completa che include 32 core Xe, insieme a 16GB di VRAM GDDR6.

Considerato che Intel ha ormai mostrato dal vivo le sue GPU più importanti, possiamo aspettarci una data di lancio veramente vicina. La Arc A750 Limited Edition è nel frattempo anche stata provata dal vivo, dove nei benchmark ufficiali svolti da Intel è stata in grado di battere la RTX 3060 di Nvidia.