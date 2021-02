La carenza di notebook potrebbe continuare ancora per mesi?

La carenza di componenti, inclusi i pannelli per i display e ed i relativi circuiti integrati, potrebbe portare alla presenza di scarse scorte di notebook sul mercato per tutto il primo trimestre del 2021, almeno stando ad un nuovo rapporto di Digitimes.

Ciò è in contrasto con una precedente ricerca effettuata dalla stessa Digitimes, che stimava che il maggiore interesse per il lavoro e lo studio a distanza avrebbe fatto diminuire le spedizioni di computer portatili per il primo trimestre del 2021 di meno del 10% rispetto al tipico 15-25% degli anni passati. Il portale ha persino ipotizzato che, a causa della pandemia, le spedizioni globali di laptop avrebbero potuto addirittura raddoppiare rispetto all’anno precedente.

Le spedizioni di notebook normalmente subiscono un calo all’inizio dell’anno in parte a causa della festività del Capodanno lunare in Cina, evento che lascia a casa molti lavoratori che solitamente sono impegnati alla realizzazione di componenti. Tuttavia, le fonti di Digitimes ora dicono di aspettarsi una diminuzione ancora più drastica dei «circuiti integrati dei driver, pannelli di visualizzazione e componenti passivi» che potrebbe far rivedere le precedenti previsioni, senza contare il fatto che recentemente i notebook sono stati presi di mira pure dai miner di criptovalute.

Le fonti non hanno fornito molti dettagli in termini di numeri o cause, ma hanno affermato che i produttori cinesi stanno già pianificando di mantenere un carico di lavoro più standard durante le vacanze del Capodanno lunare per aiutare a contrastare la presunta scarsità. Inoltre, sembra che gli OEM stiano attualmente facendo scorta di spedizioni dai fornitori per aiutare a compensare le aspettative di carenza che prevedono durerà per tutta la prima metà dell’anno. Ciò sarebbe anche in linea con i dati di Digitimes, secondo cui i fornitori di tastiere, moduli fotocamera e alimentatori per notebook hanno visto i loro ricavi raggiungere livelli record nel 2021.