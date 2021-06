La Cina si prepara ad aumentare la produzione locale di semiconduttori

I produttori e i progettisti di chip cinesi al momento si stanno concentrando principalmente su tecnologie di processo mature ad alto volume nel tentativo di supportare i produttori locali di automobili, elettronica di consumo, smartphone e Internet-of-Things. Eppure, i funzionari del paese ritengono che il prossimo anno i produttori locali di semiconduttori inizieranno ad aumentare la fabbricazione di chip utilizzando i più avanzati nodi a 14nm e superiori.

La Cina sta sviluppando la sua abilità nella produzione di semiconduttori da oltre due decenni. Finora, aziende come Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) e Hua Hong Semiconductor sono diventate piuttosto importanti, ma solo quando si tratta di tecnologie di processo planari (ad esempio, 28nm e maggiori). SMIC, il più avanzato produttore cinese di semiconduttori, ottiene una quota di fatturato trascurabile dalla produzione di chip utilizzando il suo processo di fabbricazione FinFET a 14nm, ma la situazione sta lentamente migliorando (secondo SMIC) poiché più progettisti di chip locali (e multinazionali) stanno adottano questo nodo.

Haijun Zhao e Liang Mong Song, Co-CEO di SMIC, in una dichiarazione ufficiale hanno affermato:

La capacità [planare] continuerà a essere completamente utilizzata fino alla fine dell’anno, mentre una sua espansione è prevista per la seconda metà del 2021. Nel primo trimestre le entrate da FinFET sono cresciute continuamente e i nuovi progetti di tape-out sono costantemente impegnati.

Ci sono migliaia di progettisti di chip in Cina desiderosi di adottare tecnologie di processo FinFET per i loro prodotti sviluppati per applicazioni 5G e AI, quindi ha perfettamente senso che i funzionari del governo si aspettino che la domanda per la tecnologia a 14nm di SMIC aumenti nel corso dei prossimi mesi.