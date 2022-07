Presentati ufficialmente in occasione del Computex 2022, i prossimi processori AMD Ryzen 7000 (nome in codice “Raphael“), i quali saranno realizzati sul nodo di processo a 5nm di TSMC, nonché basati sull’architettura Zen 4 che introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2.

Il debutto sul mercato di questa nuova gamma è previsto per il prossimo autunno ed è quindi normale che, giunti già a luglio, inizino a trapelare online informazioni relative ad alcuni esemplari o prototipi distribuiti ai maggiori produttori ed eventuali figure di spicco. Infatti, proprio recentemente, come avvistato dal noto leaker @TUM_APISAK su Twitter, un processore Ryzen 7000 è stato testato in BaseMark, installato su una scheda madre Gigabyte X670E Aorus Master e accompagnato da 32 GB di memoria RAM e una scheda grafica NVIDIA RTX A4000. Sebbene non venga specificato il modello esatto, si può presumere, data la configurazione a sei core, che si tratti del Ryzen 5 7600X.

Le prestazioni riscontate cono indubbiamente interessanti, dato che, con una frequenza di soli 4,4GHz, è stato in grado di superare il Ryzen 9 5950X, top di gamma della serie 5000, nonché appena poco più lento (appena il 3% in meno) rispetto a un Intel Core i9-12900K. Questi risultati sono ancora più sorprendenti se prendiamo in considerazione che si tratta di un Engineering Sample con un clock di 4,4GHz, mentre la versione finale che sarà commercializzata tra qualche mese dovrebbe arrivare a frequenze vicine ai 5GHz.

Recentemente, vi abbiamo riportato che anche le varianti dei processori Ryzen 7000 con 3D V-Cache potrebbero arrivare entro la fine di quest’anno, sebbene al momento si tratti solamente voci di corridoio. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nella nostra precedente notizia dedicata.