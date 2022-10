Si continua a parlare dell’annoso problema inerente al connettore 12VHPWR presente sulla scheda grafica GeForce RTX 4090, dopo che alcuni utenti, nel corso degli scorsi giorni, si erano lamentati della fusione dello stesso. NVIDIA sta attivamente investigando sull’accaduto, ma, almeno per il momento, non è ancora stata emessa una sentenza definitiva. Le cause possono essere sostanzialmente due: la piegatura del cavo dell’adattatore in prossimità del connettore e la scarsa qualità di costruzione dello stesso adattatore.

Stando a Igor Wallossek di Igor’s Lab, il problema avrebbe potuto non presentarsi con una semplice operazione: evitare la saldatura dei connettori e utilizzare invece la crimpatura, in quanto la saldatura introduce del calore indesiderato nel connettore stesso che potrebbe portare a cedimenti strutturali e altri inconvenienti come la formazione di bolle d’aria che potrebbero portare alla corrosione. I produttori, secondo Wallossek, dovrebbero crimpare i singoli fili del connettore 16 pin, così da fornire una migliore integrità strutturale ed eliminare tutti i potenziali problemi dovuti alla saldatura.

Photo Credit: reggie_gakil/Reddit

L’uomo ha preso come esempio il cablaggio del connettore 12VHPWR dell’alimentatore Dark Power Pro 12 di be quiet!, dove due connettori 12 pin vengono convertiti in un singolo connettore a 16 pin. Ogni filo è costituito da cavi da 18AWG molto flessibili, che consentono di raffreddare le temperature dei fili stessi, e ogni connettore ha un totale di sei fili a 12V e sei fili di terra. Il collegamento tra i due connettori a 12 pin dell’alimentatore e quello a 16 pin della scheda grafica avviene tramite una connessione crimpata su ciascun cavo, dove i fili dei 12 pin vengono riuniti in un unico filo.

Attualmente, non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte di NVIDIA. Se le osservazioni di Wallossek fossero corrette, l’azienda potrebbe modificare il suo adattatore così da evitare eventuali problemi più estesi in futuro.