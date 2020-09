La cucina di Jensen Huang è aperta a tutti, grazie al RTX 30-series community pack

Senza alcun dubbio Jensen Huang, CEO di Nvidia, è diventato ormai un’icona non solo per il pubblico gaming ma per l’intera industria informatica. Le sue giacche di pelle dal quale è ormai inseparabile nell’immaginario collettivo e la solidarietà mostrata nei confronti di dipendenti, partner e clienti durante il periodo più difficile di una pandemia che ancora adesso sta condizionando le nostre giornate, l’hanno reso un personaggio indimenticabile.

In questi giorni, tuttavia, il buon Huang si è fatto notare per una vera e propria collezione di spatole: si avete capito bene, spatole da cucina. Di recente infatti il pezzo grosso del Team Green ha pubblicato una foto della propria cucina, diventata immediatamente virale, in particolare per il numero di spatole presenti.

Want a few more spatulas in your life?

Jensen's kitchen from the 30 Series announcement is now available as a Zoom background.

(You'll need to supply your own leather jacket.)

Download → https://t.co/4a7rawWWI6 pic.twitter.com/dOZ7AxFcD3

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) September 10, 2020