La necessità di lavorare o studiare da casa usando un computer portatile ha cambiato il modo di concepire la tecnologia e la produttività. I PC portatili sono sempre più potenti, non solo i notebook da gaming con prestazioni molto alte, ma anche gli ultrabook, computer portatili con processori, prestazioni e schermi molto più performanti rispetto e dimensioni sempre più compatte.

Per favorire tutte le funzionalità del PC in un setting casalingo o anche d’ufficio, la docking station 12 in 1 USB-C™ Hub VGA HDMI DP RJ45 con Lettore Micro SD/SD di TECHly è la soluzione semplice ed efficace per collegare il notebook a uno o più monitor esterni contemporaneamente e a tutte le periferiche desiderate in modo immediato e veloce.

Il design minimal della docking station IUSB31C-DOCK12DPHD caratterizzato dall’elegante finitura nel tono del grigio satinato unito alle dimensioni ridotte, 95 x 55 x 17,6 mm, offre un prodotto poco ingombrante e pratico che può anche essere comodamente trasportato in ogni luogo. Eccellente dispositivo per affidabilità e fruibilità, IUSB31C-DOCK12DPHD garantisce un’installazione semplice e veloce senza l’ausilio di alcun driver, fornisce un accesso rapido ai dati e semplifica notevolmente la gestione delle diverse periferiche collegate a computer, tablet e smartphone. IUSB31C-DOCK12DPHD è un dispositivo che semplifica la vita aggiungendo molte più porte, anche di standard differenti, per poter utilizzare qualsiasi tipo di periferica rispondendo così a tutte le esigenze tecnologiche, sia casalinghe che d’ufficio.

L’ hub multiuso IUSB31C-DOCK12DPHD può soddisfare ogni necessità: consente la ricarica dei dispositivi collegati, la lettura e scrittura di dati, la connessione di altri dispositivi come mouse, tastiera e altre periferiche USB, la connessione di rete e l’uscita audio e video. I collegamenti possibili sono molteplici, l’ingresso USB-C™ consente la connessione tra la docking station IUSB31C-DOCK12DPHD e qualsiasi dispositivo, tablet, notebook o smartphone provvisto di connessione USB-C™. Dotato di due porte USB-A e una USB-C™ a 5Gbps e un’ulteriore uscita USB-A 2.0 a 480Mbps consente di collegare periferiche aggiuntive come mouse, tastiera, hard disk esterni, chiavette di memoria, espandendo quindi le possibilità di connessione dei notebook di recente generazione che risultano particolarmente “poveri” di porte di collegamento. E’ provviso inoltre di una porta USB-C™ Power Delivery in grado di fornire fino a 100W di potenza per la ricarica del dispositivo collegato.

Grazie alla funzione MST è inoltre possibile collegare fino a 3 monitor utilizzando la porta HDMI1.4, DisplayPort 1.2 e VGA per la visualizzazione in modalità Extended o Mirroring. Le porte HDMI e DP supportano risoluzione 4K@30Hz mentre la porta VGA 1080p@60Hz; in caso di collegamento simultaneo di più monitor la risoluzione supportata arriva fino 1080P per tutte le porte. Una porta da 3.5mm fornisce un’uscita audio per il collegamento di un paio di cuffie. Con la docking station IUSB31C-DOCK12DPHD si possono visualizzare, salvare e sovrascrivere immagini, senza perderne la qualità, inserendo negli appositi slot SD e Micro SD le schede di memoria. Inoltre la porta Gigabit Ethernet consente di realizzare un collegamento alla rete dati e assicura una connessione 10/100/1000Mbps. Il design minimale dell’hub multiuso non solo apporta un tocco elegante alla postazione PC ma consente di appoggiarci sopra il notebook per dissipare adeguatamente il calore dal portatile aumentandone così l’efficienza e la durata.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, la docking station IUSB31C-DOCK12DPHD, supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Windows®, Apple MAC® e Linux®.

Tutti i dispositivi firmati TECHly sono costruiti utilizzando delle materie prime di ottima qualità e sono certificati secondo le norme europee richieste, offrono sempre una soluzione pratica e affidabile per ogni problema di connettività.