L’Intelligenza Artificiale ha rovinato Heidi, trasformando il popolare personaggio per bambini in qualcosa più simile a un film horror. Una cosa del tutto intollerabile, e a questo punto possiamo essere certi che è così che le macchine provocheranno l’estinzione del genere umano. O queste immagini ci toglieranno il sonno una volta per tutte, e quindi moriremo tutti. Oppure queste cose diventeranno un casus belli da cui nascerà la guerra che metterà fine a tutti noi, e quindi moriremo tutti. Non voglio spaventare, è giusto un memento mori a cui potete rispondere citando Troisi, nei commenti.

Quello che è successo è che qualcuno ha chiesto a un’IA di creare un trailer per Heidi, la famosa serie animata degli anni 80. E il risultato è una cosa che è un po’ surreale e un po’ terrorizzante. Qualcosa che potresti attribuire a un novello Dalì, ma senza la vena artistica o anticonformista.

Ci sono volti distorti, con espressioni che potrebbero sembrare un sorriso ma sembrano anche urla di agonia. C’è una folla inferocita armata di torce, ci sono vacche e cani seduti in un cinema, e altri animali che potrebbero essere pecore ma hanno un qualcosa di umanoide.

Sì ma la colpa di chi è? Dell’algoritmo che proprio non sa fare di meglio o di quell’essere umano che ha deciso di colpire la povera Heidi con questo trattamento estraniante?

Insomma, già il prodotto originale non mancava certo di drammaticità, con il nonno che lotta per sopravvivere, l’amica in sedia a rotelle e quella crudele istitutrice. Ma in qualche modo con Heidi c’era un po’ di gioia di vivere, almeno ogni tanto. Con la nuova versione IA, mica tanto.

Eppure, per quanto questo trailer sia inquietante, non posso fare a meno di pensare come verrebbe il trailer di Conan il ragazzo del futuro.