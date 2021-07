La festa è finita: i prezzi delle schede video non scendono più, ecco perché

3DCenter ha pubblicato un’analisi inerente ai prezzi di mercato delle schede video, basandosi sui dati raccolti presso i negozi tedeschi sino allo scorso 18 luglio. Purtroppo, ancora oggi la situazione non è delle migliori. Infatti, sembra che il calo si stia stabilizzando, registrando una diminuzione media appena del 3% per la serie RTX 30 di NVIDIA, mentre sulla gamma Radeon RX 6000 di AMD è stato riscontato un leggero aumento del 3%.

Credit: Tom's Hardware

Nonostante la massiccia riduzione dei prezzi rispetto ai valori record di maggio, dove la serie RTX 30 di NVIDIA era arrivata addirittura a triplicare il suo prezzo consigliato al pubblico, i costi sono ancora piuttosto alti in tutto il mercato, con le schede grafiche di ultima generazione di NVIDIA che continuano a essere proposte al 50% in più rispetto al prezzo consigliato al lancio. Brutte notizie anche per coloro che sono interessati a comprare una scheda AMD, dato che proprio queste ultime si trovano ad un prezzo medio superiore del 56% rispetto a quello consigliato.

Sia per i rivenditori ufficiali che per il mercato dell’usato è importante mantenere degli adeguati margini di guadagno. Infatti, sebbene i rivenditori possano ora acquistare nuove GPU a prezzi vicini a quello consigliato, è necessario comunque compensare i costi sostenuti per comprare dai distributori, a prezzi notevolmente gonfiati, le schede video già in magazzino. Inoltre, ciò significa che qualsiasi riduzione dei prezzi a livello dei distributori richiederà un po’ di tempo per propagarsi, il che ci porta all’attuale stagnazione dei prezzi.

Graphics Card Prices in 🇩🇪🇦🇹 July 18, 2021 👉 Party is over, price reductions hit full brakes. 👉 Availability is the same or slightly better. 👉 Without any notable movement, it's difficult to predict when retail prices will come close to MSRP.https://t.co/x8VWKEZIEr pic.twitter.com/xIuOcYEDzS — 3DCenter.org (@3DCenter_org) July 19, 2021

Il mercato dell’usato, tuttavia, ultimamente è stato rivitalizzato dai miner che stanno cercando di sbarazzarsi della propria attrezzatura a causa del notevole calo del valore del Bitcoin e del prossimo aggiornamento del protocollo utilizzato da Ethereum. Ad ogni modo, anche in quest’ultimo caso, per continuare a conservare un buon margine i miner non sono incentivati a proporre prezzi inferiori a quelli applicati dagli stessi rivenditori e, di conseguenza, per vedere le migliori schede video a prezzi davvero più abbordabili dovranno passare ancora diversi mesi.