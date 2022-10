Come ogni mese, Valve ha distribuito il suo classico sondaggio inerente all’hardware e software posseduto dagli utenti di Steam, il quale permette di avere alcune indicazioni relative a quali processori, schede video e/o sistemi operativi siano più utilizzati dai videogiocatori. Ovviamente, i risultati sono puramente indicativi, in quanto le risposte vengono fornite su base volontaria e non comprendono, di conseguenza, l’intera platea di utenza di Steam.

Se diamo un’occhiata ai dati ottenuti dell’ultimo mese, ancora una volta, per quanto riguarda la classifica delle schede grafiche, vediamo la GeForce GTX 1060 in testa, ma, a uno sguardo più attento, possiamo notare che le GeForce RTX 3060, RTX 3060 Laptop e RTX 3060 Ti hanno compiuto un balzo in avanti piuttosto notevole, tanto che, combinate, raggiungono il 10,54%, superando anche il 7,24% della GTX 1060.

Photo Credit: Tom's Hardware

Del resto, era solo questione di tempo prima che la storica scheda grafica per la fascia medio-bassa basata sull’architettura Pascal lasciasse il passo a qualcosa di più recente. Il prezzo delle schede grafiche ha iniziato finalmente a scendere, consentendo ai consumatori di acquistare anche maggiori quantità della più moderna serie RTX 30 (“Ampere”).

Solitamente, la gamma GTX o RTX x60 è quella più popolare tra i videogiocatori, visto che mette sul tavolo un ottimo rapporto qualità/prezzo. In futuro, dato l’aumentare dei costi della generazione Ada Lovelace, che presto debutterà sul mercato con le prossime GeForce RTX 4090 e RTX 4080, è possibile che lo scettro di GPU più diffusa possa essere conquistato da una ipotetica RTX 4050.

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della comparsa di vari modelli di GeForce RTX 4090 presso alcuni rivenditori europei a prezzi piuttosto elevati e in grado di arrivare sino a 2.549€. Trovate tutti i dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.