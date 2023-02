Continuano ad arrivare indiscrezioni sulla futura proposta di fascia media di casa NVIDIA, vale a dire l’attesa GeForce RTX 4060. Stando al noto leaker kopite7kimi, l’azienda californiana potrebbe utilizzare la stessa GPU AD107, basata sull’architettura Ada Lovelace, sia per la versione desktop e mobile, sebbene nel primo caso potrà far affidamento su tutti i 3072 core CUDA disponibili.

Il fatto che NVIDIA abbia potenzialmente deciso di usare la stessa GPU in entrambe le varianti suggerisce che ci sarà un’omogeneità maggiore tra le due versioni. Ciò significa che i possessori di notebook con una GPU RTX 4060 potranno avere prestazioni simili a quelle dei PC desktop, fattore che, tuttavia, potrebbe costituire uno svantaggio per gli utenti desktop. La presenza di 8GB di memoria GDDR6 con una velocità di 18Gb/s, per una larghezza di banda complessiva di 288 GB/s, e 24MB di cache L2 indica che la RTX 4060 potrebbe offrire buone prestazioni complessive, anche se la differenza a livello di performance rispetto alla precedente RTX 3060 sarà tutta da verificare sul campo.

RTX 4060 still uses PG190.

AD107-400-A1

3072FP32

8G GDDR6 18Gbps

115W

24M L2 I will try to remain neutral about any leaks in the future. — kopite7kimi (@kopite7kimi) February 13, 2023

La stima del consumo energetico, pari a 115W, è al di sotto di quello che si potrebbe aspettare per una scheda di fascia media desktop, il che potrebbe essere una buona notizia per coloro che cercano di costruire un PC economico, poco energivoro e, possibilmente, compatto. Inoltre, l’uscita della RTX 4060 mobile la prossima settimana darà ai consumatori un’idea di cosa aspettarsi dalla futura variante desktop.

Nonostante non ci sia ancora una data di uscita per la RTX 4060 Ti o la RTX 4060, il fatto che circolino già specifiche dettagliate lascia pensare che il loro debutto sul mercato non dovrebbe essere troppo lontano. L’utilizzo della stessa GPU per la versione desktop e mobile potrebbe indicare che NVIDIA stia cercando di semplificare il processo di produzione e di ridurre i costi, traducendosi in un eventuale prezzo più competitivo per i consumatori finali.