A quanto pare, NVIDIA potrebbe lanciare la sua nuova GeForce RTX 4070 il 13 aprile 2023. La notizia è stata diffusa dal leaker hardware @hongxing2020, ben noto per aver rivelato in passato alcune date esatte inerenti ad altri prodotti della nota azienda californiana. La GeForce RTX 4070, basata sull’architettura Ada Lovelace, sarà più economica della sua sorella maggiore, vale a dire la RTX 4070 Ti, rendendola accessibile ai giocatori meno esigenti.

4070 —>4/13 — hongxing2020 (@hongxing2020) March 11, 2023

La RTX 4070 avrà la medesima GPU AD104 della RTX 4070 Ti, ma in una versione ridotta, ovvero dotata di 5.888 core CUDA e con un range di frequenze operative compreso tra 1.920 e 2.475 MHz, accompagnata da 12GB di memorie GDDR6X su un’interfaccia a 192 bit.

Anche se la GPU AD104 è stata fortemente ridimensionata, la RTX 4070 offrirà prestazioni di calcolo di circa 29 FP32 TFLOPS, in linea con quelle della RTX 3080 della passata generazione. Tuttavia, la RTX 3080 aveva un bus di memoria a 320 bit e una larghezza di banda di picco di 760 GB/s, valore significativamente superiore ai 504GB/s offerti dalla RTX 4070. Pertanto, non è ancora chiaro come la nuova scheda si comporterà rispetto alla RTX 3080 nei carichi di lavoro in cui la larghezza di banda della memoria è importante, come ad esempio nell’esecuzione di videogiochi a risoluzioni elevate con anti-aliasing.

GPU FP32 CUDA Core Configurazione della memoria TBP MSRP GeForce RTX 4090 Ti AD102 18176 (?) 24GB 384-bit 24 GT/s GDDR6X (?) 600W (?) ? GeForce RTX 4090 AD102 16384 24GB 384-bit 21 GT/s GDDR6X 450W $1,599 GeForce RTX 4080 AD103 9728 16GB 256-bit 22.4 GT/s GDDR6X 320W $1,199 GeForce RTX 4070 Ti AD104 7680 12GB 192-bit 21 GT/s GDDR6X 285W $799 GeForce RTX 4070 AD104 5888 (?) 12GB 192-bit 21 GT/s GDDR6X 250W (?) ? GeForce RTX 4060 Ti AD106 4352 (?) 8GB 128-bit 18 GT/s GDDR6 160W (?) GeForce RTX 3070 GA104 5888 8GB 256-bit 14 GT/s GDDR6 220W $499

Dal momento che la RTX 4070 si posizionerà al di sotto della RTX 4070 Ti, il cui prezzo consigliato al pubblico è di 799 dollari, la nuova arrivata costerà sicuramente meno, sebbene al momento il costo ufficiale non sia stato ancora annunciato.