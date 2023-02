La nuova serie di schede video GeForce RTX 40 per notebook è stata al centro di molte discussioni inerenti alle sue prestazioni ed efficienza. Tra i modelli di punta, la GeForce RTX 4090 si è distinta per le sue prestazioni e la capacità di gestire la risoluzione 4K persino in giochi come Cyberpunk 2077. Tuttavia, il vero interesse si concentra sui prodotti di fascia media, come la GeForce RTX 4070 e le RTX 4060, opzioni molto più comuni rispetto alle schede di alta gamma.

Tuttavia, i colleghi della divisione USA di Tom’s Hardware, hanno evidenziato che la RTX 4070, presente nel notebook gaming Gigabyte Aorus 15X, ha deluso le aspettative. Nonostante si prevedesse un grande salto generazionale rispetto alla precedente GeForce RTX 3070 Ti, i risultati sono stati piuttosto deludenti in molti benchmark. In un test su Shadow of the Tomb Raider, il computer portatile Gigabyte AORUS 15X ha ottenuto prestazioni simili alla GeForce RTX 3070 Ti, con soli 110 fps a 1080p.

Photo Credit: Jarrod's Tech

È importante far notare che il confronto tra le performance di due notebook diversi non è sempre semplice. Infatti, ci sono molte variabili da considerare, come la presenza di altri componenti hardware che possono influire sulle prestazioni, sia in positivo che in negativo. A ogni modo, la RTX 4070 è molto efficiente grazie alla nuova architettura Ada Lovelace e beneficia di tecnologie come la Frame Generation di DLSS 3, esclusiva della serie GeForce RTX 40.

Il canale YouTube Jarrod’s Tech ha espresso opinioni simili nella recensione di XMG Neo 16. Infatti, in 25 giochi diversi, la RTX 4070 ha ottenuto risultati paragonabili alla RTX 3070 Ti. In aggiunta, è stata più lenta di circa il 30% rispetto alla GeForce RTX 4080 mobile, il che indica che c’è molto margine per l’uscita di un’eventuale RTX 4070 Ti.

Jarrod’s Tech ha affermato che il numero inferiore di CUDA core e il limite di potenza massima più basso rispetto alla RTX 3070 Ti potrebbero essere il motivo per cui la RTX 4070 non è in grado di offrire il salto generazionale atteso. Nonostante ciò, la RTX 4070 rimane una scheda video piuttosto potente in grado di offrire ottime prestazioni, soprattutto a risoluzioni inferiori al 4K.