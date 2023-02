Il mese scorso vi abbiamo informato che NVIDIA sta preparando la produzione di massa di nuove GPU AD104, che saranno utilizzate per le futuri proposte di fascia media-bassa come la RTX 4070 e la RTX 4060 Ti. Secondo i rumors, la RTX 4070 utilizzerà il chip AD104-250-A1, dotato di 5.888 core CUDA. La scheda video dovrebbe avere lo stesso quantitativo di VRAM della sua controparte più potente, ovvero 12GB di GDDR6X, un bus da 192-bit e un TGP inferiore di 250W. Anche le frequenze dovrebbero essere identiche, con un clock base di 2.310MHz e un clock massimo di 2.610MHz. Con queste specifiche, la potenza computazionale stimata in FP32 dovrebbe essere di 30,7 TFLOP, circa il 24% in meno rispetto alla RTX 4070 Ti.

Sembra che il lancio della scheda sia imminente. Infatti, secondo quanto riportato da VideoCardz, NVIDIA avrebbe informato i partner che la RTX 4070 sarà disponibile a partire da aprile, senza però specificare una data precisa. Tenete presente che l’embargo di NVIDIA potrebbe cambiare, quindi questa informazione non deve essere presa come verità assoluta prima di un annuncio ufficiale. In ogni caso, considerando il leak sulla produzione di massa, aprile sembra un periodo di uscita abbastanza verosimile.

Photo Credit: VideoCardz

