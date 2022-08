Il noto leaker @kopite7kimi, di cui vi abbiamo già parlato in passato per le sue anticipazioni inerenti alle prossime schede grafiche NVIDIA, come la RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070 Ti, appartenenti alla generazione “Ada Lovelace” che dovrebbe debuttare sul mercato nel corso del prossimo autunno, torna oggi a parlarci della RTX 4070, la quale potrebbe essere meno potente rispetto a quanto preventivato.

Già in passato il leaker aveva pubblicato le specifiche aggiornate della RTX 4080, che evidenziavano un taglio al numero core nel momento in cui venivano presi in considerazione i leak precedenti. Lo stesso destino sembra essere stato riservato anche alla RTX 3070. Come potete vedere dalla tabella sottostante, che mette a confronto le specifiche pubblicate tre settimane fa con quelle più recenti, possiamo vedere che presenta un numero di core inferiore, nonché memorie più lente, caratteristiche che sicuramente hanno contribuito a ridurre il TGP. Di conseguenza, anche le prestazioni sono diminuite, passando dai circa 11.000 ai circa 10.000 punti nel benchmark Time Spy Extreme.

NVIDIA GeForce RTX 4070 RTX 4070 Codice scheda PG141-SKU340/341 PG141-SKU336/337 CUDA core 7.680 7.168 Base/Boost/Max (MHz) 2.310/2.610/2.800 N/A Configurazione memorie 12GB 21Gbps GDDR6X 10GB 21Gbps GDDR6X TGP 285W 250W Time Spy Extreme <11.000 <10.000 Data di pubblicazione 04/08/2022 29/08/2022

A giudicare dalle varie revisione apparse sul web, sembra che NVIDIA stia lavorando ancora sulla finalizzazione delle specifiche finali, probabilmente in vista anche dell’arrivo delle nuove schede create dalla sua rivale diretta AMD, che si sta preparando anch’essa a lanciare la sua nuova serie Radeon RX 7000. La GeForce RTX 4070 dovrebbe essere quella più economica della line up iniziale “Ada Lovelace”, occupando la fascia medio-alta del mercato e, proprio per questo motivo, potenzialmente molto interessante. Probabilmente per vedere la RTX 4060 sugli scaffali dei negozi, ambita da molti videogiocatori dato che dovrebbe offrire un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, dovremo attendere sino al prossimo anno.

Per il momento, non ci resta altro che attendere ancora qualche settimana per saperne dì più direttamente dalla stessa NVIDIA.