Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, la cancellata GeForce RTX 4080 12GB sarà – probabilmente – rinominata in GeForce RTX 4070 Ti, così da metter più in risalto la differenza prestazionale con la RTX 4080 16GB. L’informazione proveniva dal noto leaker kopite7kimi, ma NVIDIA dovrebbe ufficializzare presumibilmente questo cambio il prossimo 5 gennaio.

Ciò è quanto affermato dal noto leaker hardware MEGAsizeGPU, che ha colto l’occasione per pubblicare anche un’immagine che mostra le caratteristiche della RTX 4070 Ti. Supponendo che queste indiscrezioni si trasformino in realtà, la RTX 4070 Ti dovrebbe avere le stesse specifiche della RTX 4080 12GB, ovvero 7.680 CUDA core con un clock base di 2.310MHz e un boost clock di 2.610MHz.

Basata sulla GPU AD104 (Ada Lovelace), la scheda avrà presumibilmente 12GB di memoria GDDR6X con una velocità di 21Gb/s su un’interfaccia a 192 bit per una larghezza di banda di 504GB/s. Rispetto alla RTX 4080 16GB, la RTX 4070 Ti (ex RTX 4080) sarà fino al 30% più lenta e dovrebbe avere un TDP di 285W, utilizzando lo stesso connettore da 16 pin che ha fatto molto parlare di sé per i problemi di fusione sulla RTX 4090.

Photo Credit: MEGAsizeGPU/Twitter

Al momento non sappiamo quale sarà il prezzo finale del prodotto, ma è possibile che NVIDIA decida di tagliare il prezzo rispetto a quello originale della RTX 4080 12GB anche per contrastare le recenti Radeon RX 7900 presentate da AMD, le quali sembrano essere caratterizzate da un ottimo rapporto prestazioni/prezzo, oltre che essere semplicemente motivata dal cambio di nome.

Un paio di giorni fa, sono apparsi in rete i risultati dei primi benchmark effettuati su una presunta RTX 4080: in particolare si trattava di Time Spy, Time Spy Extreme e Blender. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.