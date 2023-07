Il governo tedesco ha annunciato un ambizioso piano per rafforzare il settore dei semiconduttori nel paese, con l’obiettivo di destinare un ingente finanziamento di 20 miliardi di euro per sostenere la produzione di questi cruciali componenti. La mossa è una risposta diretta all’aumento dell’instabilità geopolitica che ha messo in luce la necessità di garantire un approvvigionamento stabile e affidabile di semiconduttori per l’industria tecnologica tedesca.

Secondo un rapporto recente, il 75% dei fondi sarà destinato a multinazionali del calibro di Intel dagli Stati Uniti e TSMC da Taiwan, al fine di incentivare la cooperazione internazionale nel settore. L’obiettivo è quello di stabilire partenariati strategici per assicurare una fornitura costante di semiconduttori, essenziali per una vasta gamma di prodotti tecnologici.

Circa la metà del pacchetto di aiuti, ovvero 10 miliardi di euro (un terzo dell’investimento totale), è stato assegnato a Intel per la costruzione di una nuova struttura produttiva nelle vicinanze di Magdeburgo, nell’Europa orientale. Questa mossa mira a potenziare la capacità produttiva dell’azienda statunitense in terra tedesca.

Parallelamente, il governo tedesco sta conducendo trattative con la rinomata TSMC per investire in una fabbrica di semiconduttori a Dresda. Questo accordo vedrà il governo sovvenzionare circa 5 miliardi di euro, metà dell’investimento totale richiesto per l’implementazione del progetto. La nuova struttura sarà incentrata sulla produzione di microcontrollori destinati ai produttori automobilistici con sede in Germania, offrendo un’ulteriore spinta all’industria automobilistica locale.

L’obiettivo del governo tedesco è di distribuire il pacchetto di aiuti entro il 2027. Ciò che rende ancora più interessante questa iniziativa è la provenienza dei finanziamenti: il Fondo per il Clima e la Trasformazione. Inizialmente pensato per sostenere la transizione verso un’economia a carbonio neutro, il fondo è stato ampliato per finanziare progetti economici sostenibili, incluso il potenziamento del settore dei semiconduttori.

Tuttavia, al momento il governo tedesco non ha confermato ufficialmente il piano, e le trattative potrebbero subire modifiche o ritardi. Se tutto andrà avanti come previsto, la Germania si posizionerà come il paese europeo più attivo nel sostenere l’industria dei semiconduttori con ingenti incentivi finanziari.