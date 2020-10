La GPU DG1 fa capolino nel nuovo ASUS VivoBook Flip 14

ASUS ha presentato il nuovo notebook VivoBook Flip 14 (TP470EZ), equipaggiato con processore Intel Tiger Lake di undicesima generazione e GPU DG1.

Secondo la pagina del prodotto del VivoBook Flip 14, il produttore taiwanese ha dotato il dispositivo della “prima scheda grafica dedicata di Intel“, riferendosi probabilmente alla DG1 che si vocifera abbia fino a 96 EU. Dando un’occhiata al codice HTML della pagina, è possibile trovare, tra i metadati, la seguente frase: “VivoBook Flip 14 è dotato del più recente processore Intel Core i7 con grafica Intel Iris Xe Max”.

Il VivoBook Flip 14 può essere scelto con due diverse CPU della serie Tiger Lake: Core i7-1165G7 o Core i5-1135G7. Entrambe dispongono di quattro core e otto thread. Il Core i7-1165G7 ha un clock di base da 2,8GHz, un boost clock da 4,7GHz e 12 MB di cache, mentre il Core i5-1135G dispone di un clock di base da 2,4 GHz, un boost clock da 4,2 GHz e 8 MB di cache L3. Dei due, il Core i7-1165G7 è l’unico componente dotato di un’unità di elaborazione delle immagini (IPU).

Il notebook può essere equipaggiato con 8GB o 16GB di memoria LPDDR4X-4266. È importante scegliere saggiamente la dotazione poiché non sarà possibile espandere la RAM in seguito. VivoBook Flip 14 può essere acquistato con un’unità SSD PCIe da 128GB, 256GB, 512GB o 1 TB. ASUS offre una configurazione opzionale con un’unità Intel Optane Memory H10 da 32GB più un SSD da 512GB.

Il VivoBook Flip 14 è un dispositivo 2-in-1 sottile e leggero che misura 32,4x22x1,87 cm e pesa 1,5Kg. Il prodotto presenta un corpo nero ed un display retroilluminato a LED Nano Edge da 14” a risoluzione FullHD (1920×1080 pixel).

Nonostante le dimensioni, VivoBook Flip 14 offre numerose porte. Il notebook offre una porta Thunderbolt 4 USB-C, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 2.0, una porta HDMI, un jack audio da 3,5mm ed un lettore di schede microSD. Non è presente una porta Ethernet, quindi dovrete fare affidamento su una connessione wireless. In ogni caso, non sarà un grosso problema, dato che VivoBook Flip 14 può essere configurato con Wi-Fi 6 o Wi-Fi 5 con connettività Bluetooth 5.0.

ASUS ha integrato una batteria ai polimeri di litio a tre celle con una capacità di 42Wh nel VivoBook Flip 14. Supporta la ricarica rapida e, con l’alimentatore da 65W incluso, il portatile può passare da 0% al 60% in soli 49 minuti.

Purtroppo, ASUS non ha rivelato il prezzo o la disponibilità del prodotto.