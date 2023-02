Il Ryzen 9 7900 di AMD è un processore di fascia alta della gamma da 65W, che integra al suo interno una iGPU con architettura RDNA 2, la quale consente di svolgere attività non particolarmente esigenti, risparmiando sul costo finale di un sistema qualora non ci si possa permettere da subito una GPU dedicata. SkatterBench, un sito web che si occupa di overclock e relativi test, ha provato ad aumentare la frequenza della grafica RDNA 2 presente sul 7900, affermando di aver ottenuto un corposo incremento prestazionale.

Il Ryzen 9 7900 integra 12 core e 24 thread, una cache L3 da 64MB, oltre a una frequenza base di 3,7 GHz e massima di 5,4 GHz. La grafica integrata include invece 2 core funzionanti a 2,2 GHz e una memoria che ha un clock di 2,4 GHz. Con queste specifiche, il consumo della iGPU RDNA 2 si attesta a 38,5W, funzionando a 0,997V. Il sito specializzato ha quindi spinto la frequenza dei core e della memoria rispettivamente a 3,1 GHz e 3,2 GHz, facendo quasi raddoppiare il consumo (60,6W), ma ottenendo al tempo stesso un significativo aumento delle prestazioni del 42%, messo in evidenza dalla barra di colore verde rispetto a quella blu, che indica le prestazioni ottenibili con le specifiche base.

Fonte: SkatterBencher

I risultati dell’overclock si sono anche apprezzati in titoli come Tomb Raider e Final Fantasy XV, che erano in grado di girare a una risoluzione di 1080p, sebbene l’esperienza non fosse propriamente giocabile. Inoltre, con l’innalzamento della frequenza la iGPU di Ryzen 9 7900 è anche stata in grado di eseguire un benchmark dedicato al raytracing, impossibile da far girare con le frequenze base. Visti i risultati ottenuti in gaming viene in ogni caso da chiedersi fino a che punto abbia senso overcloccare la grafica integrata di questi processori, se non per un esercizio di stile.

Rimanendo in tema AMD, sono da qualche giorno emersi i primi benchmark del Ryzen 7 7745HX, una CPU della gamma Dragon Range destinata ai portatili e dotata di 8 core e 16 thread. Nei test, il processore è stato in grado di raggiungere prestazioni pari a un Intel Core i9-12900HX della passata generazione: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.