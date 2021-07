La GPU RTX 3050 Ti per laptop offre prestazioni a dir poco deludenti

Secondo i benchmark pubblicati su YouTube da Jarrod’sTech, la RTX 3050 Ti mobile potrebbe rivelarsi una delle peggiori GPU mobile della serie 30 di Nvidia, insieme apparentemente alla RTX 3050 poiché si comporterà in modo sostanzialmente simile. Con le sue specifiche poco brillanti, la 3050 Ti è circa il 35% più lenta dell’RTX 3060, con solo il 10% di differenza di prezzo.

Nei test Jarrod’sTech ha utilizzato due notebook XMG identici dotati di Intel Core i7-11800H e 16 GB di memoria a 3200 MHz. L’unica differenza tra i due è la GPU, uno con RTX 3050 Ti e l’altro con RTX 3060. C’è anche una differenza tra il limite di potenza per ciascuna GPU. La RTX 3050 Ti funziona a un massimo di 80 W mentre la RTX 3060 funziona a 115 W.

Nei test a 1080p e alle impostazioni massime, la RTX 3060 è risultata essere in media il 50% più veloce della RTX 3050 Ti. I risultati peggiori si sono ottenuti con Battlefield V, Control e Cyberpunk 2077 che avevano dal 74% al 115% di prestazioni più elevate con la RTX 3060.

Photo Credits: Jarrod'sTech

L’unica cosa che migliora un po’ la figuraccia della 3050 Ti è che abbassare significativamente la qualità dell’immagine può colmare il divario tra le due GPU. Jarrod ha testato le GPU con una varietà di impostazioni e l’esecuzione di entrambe con i preset di qualità più bassa ha portato a prestazioni molto più vicine in tutti i titoli . In questo modo, la RTX 3050 Ti colma il divario sulla RTX 3060, essendo in media solo il 25% più lenta della sorella maggiore.

Photo Credits: Jarrod'sTech

Le grandi differenze di prestazioni derivano in gran parte dai 4 GB di GDDR6 piuttosto bassi della RTX 3050 Ti. Le cose peggiorano ulteriormente se si abilita il ​​ray tracing e il DLSS, poiché i core RT hanno bisogno di un po’ di VRAM per funzionare bene.

Di solito, prestazioni poco brillanti come questa possono essere comprensibili su una GPU entry-level, ma il prezzo per questa GPU rimane relativamente alto. La versione RTX 3050 Ti del notebook XMG costa solo il 10% in meno rispetto alla variante con RTX 3060. È un prezzo incredibilmente alto rispetto alle prestazioni che offre il laptop e vale sicuramente la pena spendere qualcosa in più per portarsi a casa il modello con RTX 3060.