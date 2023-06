Micron ha dichiarato che introdurrà i suoi primi chip di memoria GDDR7 nella prima metà del prossimo anno. Il nuovo tipo di memoria promette di offrire prestazioni più elevate rispetto alle GDDR6 e GDDR6X, ma richiederà nuovi controller di memoria, quindi serviranno anche delle nuove GPU – perché il controller stesso è integrato.

“Abbiamo in programma di introdurre il nostro prodotto G7 di prossima generazione sul nostro nodo 1ß, leader del settore, nella prima metà dell’anno solare 2024”, ha dichiarato Sanjay Mehrotra, amministratore delegato di Micron.

GDDR7 SGRAM sarà la memoria di prossima generazione per le GPU che verrà utilizzata per alcune delle migliori schede grafiche e per altri dispositivi che richiedono un’elevata larghezza di banda, ma che non necessitano necessariamente della costosa memoria HBM3. Samsung prevede che le GDDR7 offriranno velocità di trasferimento dati dell’ordine di 36 GT/s, anche se resta da vedere quando il nuovo tipo di SGRAM offrirà questo livello di prestazioni.

All’inizio di quest’anno Cadence ha rivelato che la memoria GDDR7 utilizzerà la segnalazione PAM3, che promette di garantire un’ampiezza di banda superiore rispetto alle GDDR6 (che utilizzano la codifica PAM2 o NRZ) senza le complicazioni e il consumo energetico più elevato imposti dalle GDDR6X (che utilizzano la segnalazione PAM4).

Va notato che l’introduzione formale di un nuovo tipo di memoria non significa necessariamente la sua immediata adozione commerciale. Poiché la GDDR7 utilizza una codifica completamente diversa rispetto alla GDDR6 o alla GDDR6X, richiederà controller di memoria e quindi GPU completamente nuove.

Ci aspettiamo che la prossima generazione di GPU arrivi nel corso del 2024, ma sappiamo anche che le Nvidia RTX 5000 non arriveranno prima del 2025. Non è da escludere però che arrivino delle versioni aggiornate di quelle esistenti, come per esempio, magari delle RTX 40xx Super.

Cadence dispone già della soluzione di verifica GDDR7, per cui gli utenti possono assicurarsi che i loro controller e le loro interfacce fisiche siano conformi alle specifiche GDDR7.